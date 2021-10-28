COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

美軍在台嚇跑國際投資人？　許舒博：過度強調非好事

▲蔡英文總統首度證實美軍在台進行訓練，讓兩岸關係再添緊張氣氛，會不會嚇跑國際投資人？商總理事長許舒博表示，過度強調不是好事。（圖／記者許家禎攝，資料照片）
▲蔡英文總統首度證實美軍在台進行訓練，讓兩岸關係再添緊張氣氛，會不會嚇跑國際投資人？商總理事長許舒博表示，過度強調不是好事。（圖／記者許家禎攝，資料照片）

記者許家禎/台北報導

2021-10-28 10:31:44｜2021-10-28 10:33:45

蔡英文總統接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時，首度證實美軍在台進行訓練，讓兩岸關係再添緊張氣氛。政府此舉是否會嚇跑國際投資人？中華民國全國商業總會理事長許舒博今（28）日回應《NOWnews今日新聞》表示「影響應該不大」，但坦言若過度強調美方的協助，不見得是好事，只會刺激北京當局。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡英文總統接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時表示，來自北京當局的威脅「與日俱增」，並首度證實美軍在台進行訓練。國防部長回應各層次、領域都滿頻繁，但是國防還是要靠自己。其實之前外媒包括美國《華爾街日報》、英國《經濟學人》都相繼報導美國有特種作戰部隊秘密駐台訓練士兵約莫一年的時間，引發台海高度關注。

兩岸關係降到冰點、近來緊張局面升溫，針對蔡英文此舉會不會嚇跑國際投資人？工商大老、商總理事長許舒博今日表示「應該影響不大」，因為其實美軍在部分國家也都有協防與駐軍，包括南韓與日本都有。

但許舒博坦言，當然政府若是一直強調這部分，恐怕會刺激中國大陸北京當局，畢竟兩岸關係緊張，南韓與日本旁邊並沒有像我們有個中國大陸這樣的情況，若是一直強調這點恐怕不是好事，「如果有，也不要主動講出來」。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀