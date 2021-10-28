美軍在台嚇跑國際投資人？　許舒博：過度強調非好事

蔡英文總統接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時，首度證實美軍在台進行訓練，讓兩岸關係再添緊張氣氛。政府此舉是否會嚇跑國際投資人？中華民國全國商業總會理事長許舒博今（28）日回應《NOWnews今日新聞》表示「影響應該不大」，但坦言若過度強調美方的協助，不見得是好事，只會刺激北京當局。
記者許家禎/台北報導
2021-10-28 10:31:44｜2021-10-28 10:33:45
蔡英文總統接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時表示，來自北京當局的威脅「與日俱增」，並首度證實美軍在台進行訓練。國防部長回應各層次、領域都滿頻繁，但是國防還是要靠自己。其實之前外媒包括美國《華爾街日報》、英國《經濟學人》都相繼報導美國有特種作戰部隊秘密駐台訓練士兵約莫一年的時間，引發台海高度關注。
兩岸關係降到冰點、近來緊張局面升溫，針對蔡英文此舉會不會嚇跑國際投資人？工商大老、商總理事長許舒博今日表示「應該影響不大」，因為其實美軍在部分國家也都有協防與駐軍，包括南韓與日本都有。
但許舒博坦言，當然政府若是一直強調這部分，恐怕會刺激中國大陸北京當局，畢竟兩岸關係緊張，南韓與日本旁邊並沒有像我們有個中國大陸這樣的情況，若是一直強調這點恐怕不是好事，「如果有，也不要主動講出來」。