比Toyota還有錢！馬斯克身價逼3千億美元 將成史上第1人
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）先前才擠下亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）成為世界首富，隨著特斯拉在週一（25日）大漲將近13%之後，馬斯克身價再度水漲船高，暴增至約2900億美元（約台幣8兆元），並大幅度拉開與亞馬遜創辦人貝佐斯的差距。美媒報導指出，馬斯克可能有望成為史上首個3000億美元富豪。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-10-28 10:46:21｜2021-10-28 11:20:40
綜合媒體報導，在特斯拉拿下美國租車業者「赫茲全球控股公司」（Hertz Global Holdings Inc., HTZ）的10萬輛車訂單之後，特斯拉的股價飆升12.7％，馬斯克當日身價暴增超過360億美元。《CNBC》報導指出，馬斯克身價的單日漲幅是「彭博億萬富翁指數」史上最大的，等於馬斯克一天就賺進了世界第34名富豪的淨資產。
根據《彭博社》報導，馬斯克的身價已經達到2890億美元，使他比先前位居第一的貝佐斯高出將近1000億美元。馬斯克不僅拉開與其他富豪的差距，甚至還超越了全球第二大汽車製造商Toyota的市值，Toyota的市值約為2830億美元。
根據《彭博》最新統計，馬斯克的資產約為2920億美元。
馬斯克今年以來財富暴增1190億美元，主要歸因於特斯拉股價狂飆。摩根士丹利財富管理公司（Morgan Stanley）最近報告指出馬斯克很可能會成為史上首個兆萬富翁，但摩根士丹利分析師卓納斯（Adam Jonas）表示，有鑒於SpaceX正在挑戰關於火箭、運載裝置以及支持基礎設施方面可能性，「若馬斯克成為史上首個兆萬富翁，關鍵將會是SpaceX，而不會是因為特斯拉。」