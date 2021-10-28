COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

中國疫情反覆　雲南瑞麗防疫壓力巨大、居民逃離

▲中國雲南省與緬甸接壤的邊境小城瑞麗市，今年3月再度爆發新冠本土疫情，與Delta變種病毒高度同源，時隔半年多，防疫壓力仍未解除。（圖／翻攝自CCTV）
▲中國雲南省與緬甸接壤的邊境小城瑞麗市，今年3月再度爆發新冠本土疫情，與Delta變種病毒高度同源，時隔半年多，防疫壓力仍未解除。（圖／翻攝自CCTV）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-10-28 10:54:22

中國近期陸續傳出新冠本土確診，疫情呈現多點爆發態勢，其中雲南省瑞麗市自3月爆發疫情後，已長達7個月幾乎都採取封閉式管理，有當地居民向港媒透露，由於經濟、生活陷入癱瘓，無法正常工作、上學，已有大量居民逃離。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據香港《明報》報導，瑞麗市在3月底出現疫情，好不容易熬到6月解封，7月4日卻再傳出有居民染疫，至今仍處於封控狀態，許多人半年來沒有任何收入，小孩都只能在家裡遠程上課，菜市場和超市也都關門，還得每隔幾天就做一次核酸檢測。

1名住在瑞麗主城區的的曾姓男子透露，現在留下來的都是有負擔、走不了的，他本人扎根瑞麗30年，也是無法說走就走，但很多做珠寶玉石生意的都待不下去了，原來人口有約40萬，現在只剩12.13萬。報導提到，雖然無法確定當地實際人口總數，但翻查4月瑞麗全民核酸檢測數字，當時官方通報採集的樣本有38.2萬份，到了7月只剩26.5萬份。

曾姓男子又指出，7月份新一輪疫情爆發後，每天被允許離開瑞麗的名額只有2個，有不滿隔離政策的居民，甚至建立了名為「離瑞軍團」的微信群組，還引來公安的詢問與調查，瑞麗市公安局8月也曾通報稱，部分網友因不滿居家隔離措施，建群煽動、策劃遊行抗議。

另據《鳳凰網》報導，亦有多位瑞麗市民向其反映，當地疫情持續緊張，居民除了被迫居家隔離，還要忍受物價高漲。瑞麗市政府則在10月26日召開新聞會時表示，堅持實行「非必要不離瑞、嚴格離瑞通道查驗、實行離瑞審批放行」等政策。

新冠病毒肆虐全球，東南亞許多國家過去幾個月都傳出疫情惡化，包括因軍政府奪權而持續動盪的緬甸，今年7月聯合國還曾特別發出警告，指新冠病毒正以非常快的速度在緬甸傳播，軍政府更因打算興建大量火葬場處理遺體，進一步導致民怨沸騰。而瑞麗位處中國與緬甸邊境，也在這波疫情中受到明顯影響。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀