中國疫情反覆　雲南瑞麗防疫壓力巨大、居民逃離

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1名住在瑞麗主城區的的曾姓男子透露，現在留下來的都是有負擔、走不了的，他本人扎根瑞麗30年，也是無法說走就走，但很多做珠寶玉石生意的都待不下去了，原來人口有約40萬，現在只剩12.13萬。報導提到，雖然無法確定當地實際人口總數，但翻查4月瑞麗全民核酸檢測數字，當時官方通報採集的樣本有38.2萬份，到了7月只剩26.5萬份。
曾姓男子又指出，7月份新一輪疫情爆發後，每天被允許離開瑞麗的名額只有2個，有不滿隔離政策的居民，甚至建立了名為「離瑞軍團」的微信群組，還引來公安的詢問與調查，瑞麗市公安局8月也曾通報稱，部分網友因不滿居家隔離措施，建群煽動、策劃遊行抗議。
另據《鳳凰網》報導，亦有多位瑞麗市民向其反映，當地疫情持續緊張，居民除了被迫居家隔離，還要忍受物價高漲。瑞麗市政府則在10月26日召開新聞會時表示，堅持實行「非必要不離瑞、嚴格離瑞通道查驗、實行離瑞審批放行」等政策。
新冠病毒肆虐全球，東南亞許多國家過去幾個月都傳出疫情惡化，包括因軍政府奪權而持續動盪的緬甸，今年7月聯合國還曾特別發出警告，指新冠病毒正以非常快的速度在緬甸傳播，軍政府更因打算興建大量火葬場處理遺體，進一步導致民怨沸騰。而瑞麗位處中國與緬甸邊境，也在這波疫情中受到明顯影響。
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