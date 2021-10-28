特企／LINE Pay Money一卡通電子支付全新入口登場

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為擴大雙方各自用戶使用情境，讓服務更方便，系統更穩定，並更聚焦於一卡通電子支付服務，配合LINE Pay版本更新，將由「單一驗證」改為「分別驗證」，一卡通電子支付及LINE Pay綁卡付款服務將使用各自的登入驗證機制，本次改版包含以下重點：
一、 電子支付服務更聚焦：配合電子支付機構管理條例新法七月上路，讓使用者更容易聚焦認知一卡通公司所提供的電子支付服務，在此次更新後的LINE Pay主頁，一卡通電子支付的相關服務，包含交易、儲值、乘車碼與各項生活繳費等電子支付服務，會整合在同一頁面上（如圖），希望透過服務集中，讓使用者可以更容易看到並直覺點選。而非屬⼀卡通電子支付的LINE Pay綁卡付款服務，則呈現於主頁其他部分，使LINE Pay主頁變得更簡潔、一目了然。
二、 獨立的付款捷徑：為配合改版，一卡通將電子支付聚焦於同一版面外，同時，也可利用一卡通電子支付頁面下的「建立我的條碼捷徑」（如圖），讓一卡通的電子支付設立在桌面，用戶就可以一鍵點開，直覺使用一卡通電子支付的付款功能。
三、 系統服務更穩定：改版後，將目前一卡通電子支付與LINE Pay共用的單一登入驗證制度，改為分別登入驗證，也就是說，一卡通電子支付與LINE Pay綁卡付款服務將使用各自的登入驗證機制，進一步提升服務穩定。
一卡通進一步說明，配合LINE Pay改版「 一卡通電子支付」服務登入口也將更改至LINE Pay首頁，欲使用「LINE Pay Money服務」用戶，可以參考登入服務流程。另此次 LINE 11.19 版本將於11月 2日針對安卓系統 (AOS)率先上線，iOS 更新版本也將於後續釋出，屆時都將透過LINE Pay錢包發送更新通知，即時提供用戶最新訊息。更新版本後相關QA，一卡通會更新在官方網站，提供用戶參考。
同時，更新之後，儲值金餘額顯示屬於一卡通電子支付業務，將改在LINE Pay服務主頁下的一卡通電子支付頁面顯示。原因係因為LINE Pay發現，多數用戶基於隱私考量，並不願意在錢包頁直接顯示電子支付的儲值金額，故LINE錢包決定不再顯示儲值金額。
配合本次LINE Pay改版，如有造成用戶不便之處，一卡通公司也祈請用戶諒解，後續朝更便利民眾使用的方向努力，規劃行銷回饋方案。一卡通公司強調，配合LINE Pay進行相關改版作業後，一卡通電子支付對於用戶及商戶的各項服務都維持不變，未來一卡通持續強化電子支付的服務，讓用戶更清楚一卡通電子支付所提供的金融支付服務的便利與體驗。一卡通公司也將持續傾聽用戶及商戶心聲，致力提供良好的支付體驗，也希望用戶及商戶能繼續給予支持及提供反饋意見。