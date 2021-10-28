水晶特展「戀戀摩瑟情」港都燦爛登場

國內疫情趨緩，各式展演也陸續登場，2021捷克摩瑟水晶「戀戀摩瑟情」特展即日起至11月1日，假高雄漢來大飯店LB Event Hall展出，有不少全球限量新品首度發表，吸引廣大收藏家到場。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-10-28 11:00:58
每逢楓葉泛紅的秋天，捷克摩瑟水晶都會有精彩絕倫的新品問世。國裕集團執行董事欒慎寰表示，因爲疫情，摩瑟水晶工坊的藝術家今年依然無法與收藏家們見面，但他們對水晶的熱情，即使在非常時期仍絲毫未見改變。摩瑟大師運用多種雕刻技法，精確琢磨細節，讓古典的油畫在晶瑩剔透的水晶上重生。勁道有力的雕刻線條，體現動物的矯健與靈活行動力，足見大師技藝之高超。
「永恆的容顏」為摩瑟雕刻大師湯瑪斯・雷瑟所創作，以義大利畫家布魯諾・馬約的畫作為靈感，記錄了曼妙女郎輕掬秀髮的動人瞬間。「大提琴家」摩瑟賽林格大師，取材自俄羅斯畫家安娜・拉祖莫夫斯卡婭的「協奏曲」；「淑女與天鵝」賽林格大師的另一新作，靈感源自法國畫家東尼・弗勒禮的名畫；「攬鏡美女」雕刻家史沃博達在水晶上完美再現了英國畫家法蘭克・迪科塞爾之油畫名作；「雙雄爭霸」摩瑟查魯帕克大師所創作，充分展現動物的力與美；「大草原」雕刻家史沃博達所創作，他以水晶雕刻的「陽刻」與「陰刻」兩種手法融於一體，讓人印象深刻。
水晶彩繪在用色上有如煉金一般複雜，藝術家往往要為不同的作品備妥不同之材料、設備與技法。彩繪大師杰樂奇以精雕細琢的古法完成「花樣年華」作品，他更以高超之技藝，創作新藝術風格的「榮耀金樽」、「鷹揚萬里」、「傳來好運紅鸚鵡」等華麗浮雕為特色的花瓶，再次展現摩瑟水晶的奢華尊貴。