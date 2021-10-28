女爽花五倍券卻尷尬了！漏看「致命關鍵」：差點破產

行政院為提升國內經濟，推出的五倍券已在10月8號開放使用，民眾可照自身使用習慣選擇紙本券或數位券，兩種方式都各有擁護者。可一名選用數位券的網友卻發文，說明使用後因為漏看一項規則，差點導致自己破產，引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-28 12:56:21
原PO於Dcard以「五倍券差點讓我破產」發文，說明去年拿到三倍券時因為猶豫，留存到快過期時才趕快找地方花掉，故這次下定決心，拿到沒幾天後就直接清空自己的購物車，可開心沒多久，原PO男友就發現了盲點「你應該知道數位券有規定是僅限出貨地為 「台灣的店家吧？」她當下立刻打開電商選單，果然有許多是海外出貨，讓她直呼「五倍券差點讓我破產」。
對於她的遭遇網友們紛紛現上同情「妹妹啊，等妳出社會幾年，就不會把這幾千塊看在眼裡了，塞牙縫都不夠咯」、「馬上去看了一下自己購物車，幸好還沒空清空我的購物車」、「幫 B0 QQ 」、「時間很長 慢慢用沒關係的」。
另外提醒五倍券使用時間是2021/10/8至2022/4/30，使用範圍則包含餐飲、夜市、市場、百貨公司、書店、演唱會、體育賽事、旅遊住宿、國內電商網購、學費、補習費；但境外電商網購、買股票、繳稅、繳罰單、購買菸品、保單、繳信用卡費、買禮券等都不支援，購物前千萬要先注意。（編輯：李惠婷）