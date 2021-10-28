肯尼NOW星球／找雷霸龍之子來台獻技？高景炎:原本有打算

我是廣告 請繼續往下閱讀
本屆大獅賽邀請了政大、台藝大和世新三支大學球隊以及中信特攻、台啤聯隊和台南獵鷹三支職業球隊參賽，許多網友好奇，為何大獅賽沒有邀請P聯盟（P.LEAGUE+)的球隊來參加？肯尼哥解釋：「可能是要避免提早在同聯盟球隊面前展現訓練成果，但後面的熱身賽都還是會碰到」，而身為P聯盟首支和T1聯盟(T1 LEAGUE)交手的球隊，肯尼哥透過節目感謝這些企業對台灣籃壇的付出和貢獻，希望大家能夠一起努力讓台灣籃球的環境越來越好。
至於大獅賽未來會不會繼續辦下去？肯尼哥拍胸脯保證說道：「當然會，不僅會繼續辦下去，還會找更多球隊一起來參與，包括西班牙、塞爾維亞的球隊，讓球迷看到更多精彩的籃球賽事」。另外肯尼哥也透露，其實去年曾經有打算邀請一間美國的高中籃球名校來參加，而現役NBA球星「雷霸龍」LeBron James之子Bronny James正是該所學校籃球隊成員之一，可惜受到疫情影響，雷霸龍之子無緣來台展現球技。
雖然大獅賽圓滿落幕，但過程中也曾發生許多小插曲，包括「澳門巨塔」容毅燊和台啤中鋒蘇柏彰起衝突，究竟兩人之間發生什麼誤會？另外肯尼哥也會在節目中透露他們的第三位洋將，有興趣的粉絲的請準時收聽收看10/28（四）的《肯尼NOW星球》喔！（編輯：吳忠育）