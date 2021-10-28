亞洲鋁王翻船！中國忠旺宣告破產　前中國首富恐淪階下囚

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國忠旺是全球第二大、亞洲最大的工業鋁擠壓產品製造商，2009年在港股上市，公司客戶包含眾多A股上市公司，且與富豪汽車、比亞迪和一汽等廠商聯合開發新能源汽車輕量化項目。2009年5月，忠旺集團成功在港交所上市，發行價每股7港元，募資13億美元，成為當時融資規模最大的IPO。中國忠旺實控人劉忠田以240億港元身家，一舉成為當年新首富。2014年至2017年，劉忠田連續被富比士以及胡潤評為遼寧首富與東北首富，身家一度接近300億港元。
但8月30日至今，中國忠旺港股股票一直處於停牌狀態，並且遲遲沒有公佈2021年半年報。停牌之前收盤報價1.68港元，最新市值91.55億港元（約台幣327.47億元），與2019年7月高點相比，蒸發將近300億港元（約台幣1073億元）。
這場暴雷風波讓市場始料未及，不過近兩年來，中國忠旺股價下跌，劉忠田的身價也有所下滑。根據2019年胡潤全球富豪榜顯示，劉忠鈿的身家為165億港元，2020年將至120億港元，2021年再度縮水，僅剩80億港元。
中國忠旺不久前想在中國上市來彌補債務，最終面臨破產。借殼重組計劃失敗之外，因劉忠田先前還遭到美國起訴，檢方指控劉忠田與其相關6間公司，向美國走私大量鋁材，涉嫌逃漏18億美元反傾銷稅，遭判詐欺罪成立，若其他遭指控24項罪名皆成立的話，劉忠鈿將面臨465年刑期。