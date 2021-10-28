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亞洲鋁王翻船！中國忠旺宣告破產　前中國首富恐淪階下囚

▲中國忠旺是全球第二大、亞洲最大的工業鋁擠壓產品製造商。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國忠旺是全球第二大、亞洲最大的工業鋁擠壓產品製造商。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-10-28 12:18:26

中國業界近來愁雲慘霧，房地產、金融企業接連出現問題，現在連實體企業也開始倒閉，資產超過千億的「亞洲鋁王」忠旺集團翻船，中國忠旺10月15日公告，旗下公司遼陽忠旺精製鋁業、遼寧忠旺集團出現嚴重經營困難，經過多方努力，仍無法依靠自身力量解決當前問題，3名獨立董事長也同時辭職。掌有忠旺集團實權的劉忠田，因涉及美國18億美元逃稅案可能將面臨465年刑期。

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綜合陸媒報導，在港股上市的忠旺控股15日晚間公告指出，旗下公司遼陽忠旺精製鋁業、遼寧忠旺集團出現嚴重經營困難，經過多方努力，仍無法依靠自身力量解決當前問題。公司獨立非執行董事長王振華、盧華基和史克通全數辭任。

中國忠旺是全球第二大、亞洲最大的工業鋁擠壓產品製造商，2009年在港股上市，公司客戶包含眾多A股上市公司，且與富豪汽車、比亞迪和一汽等廠商聯合開發新能源汽車輕量化項目。2009年5月，忠旺集團成功在港交所上市，發行價每股7港元，募資13億美元，成為當時融資規模最大的IPO。中國忠旺實控人劉忠田以240億港元身家，一舉成為當年新首富。2014年至2017年，劉忠田連續被富比士以及胡潤評為遼寧首富與東北首富，身家一度接近300億港元。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲中國忠旺當年在港股上市後，實控人劉忠田也一舉成為當年新首富。（圖／美聯社／達志影像）
但8月30日至今，中國忠旺港股股票一直處於停牌狀態，並且遲遲沒有公佈2021年半年報。停牌之前收盤報價1.68港元，最新市值91.55億港元（約台幣327.47億元），與2019年7月高點相比，蒸發將近300億港元（約台幣1073億元）。

這場暴雷風波讓市場始料未及，不過近兩年來，中國忠旺股價下跌，劉忠田的身價也有所下滑。根據2019年胡潤全球富豪榜顯示，劉忠鈿的身家為165億港元，2020年將至120億港元，2021年再度縮水，僅剩80億港元。

中國忠旺不久前想在中國上市來彌補債務，最終面臨破產。借殼重組計劃失敗之外，因劉忠田先前還遭到美國起訴，檢方指控劉忠田與其相關6間公司，向美國走私大量鋁材，涉嫌逃漏18億美元反傾銷稅，遭判詐欺罪成立，若其他遭指控24項罪名皆成立的話，劉忠鈿將面臨465年刑期。

▲中國忠旺實控人劉忠田遭到美國起訴，檢方指控劉忠田與其相關6間公司，向美國走私大量鋁材，涉嫌逃漏18億美元反傾銷稅。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國忠旺不但借殼重組計劃失敗，還面臨不小的司法風險。劉忠田遭到美國起訴，檢方指控劉忠田與其相關6間公司，向美國走私大量鋁材，涉嫌逃漏18億美元反傾銷稅。（圖／美聯社／達志影像）

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