蔡英文認台有美軍　美議員曾曝數字被罵翻刪文

蔡英文總統本週二接受美國《有線電視新聞網》(CNN)獨家採訪，首度證實有美軍存在於台灣，協助軍隊訓練一事，只是人數不便透露，引發熱議。事實上，自從先前外媒接連報導有美軍在台後，確切人數一直是眾說紛紜，曾有美國參議員在推特上爆料，宣稱美軍在台灣有3萬人，但在引發爭議後已刪除該則推文。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-10-28 12:23:55｜2021-10-28 12:24:04
今年8月中旬，美國共和黨參議員康寧(John Cornyn)曾在推特上發文，曝光目前在世界各地的美軍統計數據，包括美軍最終撤出阿富汗之前的人數。康寧提到，美軍進駐阿富汗的人數並不多，僅2500人左右，反觀台灣卻有多達3萬名美軍，至於韓國的美軍則有2萬8000人、德國的美軍3萬5486人、日本有美軍5萬人，非洲則是7000人。
此推文一出，不只在台灣引起爭論，就連報導此事的中國媒體也紛紛痛批康寧為「老糊塗」，中國官方媒體《環球時報》總編輯胡錫進指出，如果此消息為真，相信北京會立刻動用《反分裂國家法》，以戰爭方式消滅、驅逐在台的美國軍隊，同時武力收復台灣。此外也有不少人認為，康寧應該是筆誤，實際在台美軍人數應不超過3000人。
《路透社》報導，雖然康寧在挨批後已刪除推文，但其一直支持美國加強與台灣的關係，甚至提出針對美國國民警衛隊和台灣國防軍建立夥伴關係的立法。