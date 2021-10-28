美國務卿蘇丹外長通話　譴責軍方政變

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蘇丹軍方25日從過渡政府手中奪下政權後，這個非洲國家有數以千計民眾上街抗議，與安全部隊爆發衝突造成多人喪生。美國媒體報導，多名醫師說，至少12人在這波動盪中喪命，150人受傷。
帶頭奪權的將軍柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）解散由軍方代表與文職人員組成的主權委員會（Sovereign Council）。長年執政的獨裁總統巴席爾（Omar al-Bashir）兩年前在人民起義中遭到推翻後，蘇丹政府成立主權委員會引導國家走向民主。
美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，布林肯談到華府支持符合蘇丹憲法宣言（Constitutional Declaration）的文人過渡政府。
然而聯合國安全理事會難以就蘇丹危機達成聯合聲明。法新社報導，多名外交官員表示，俄羅斯反對強烈譴責蘇丹軍方奪權。
俄羅斯駐聯合國副代表紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）表示，相關磋商仍在持續中，並形容此事「非常棘手」。
蘇丹安全部隊今天大規模逮捕抗議群眾。根據法新社特派記者說法，數以千計抗議群眾在蘇丹首都喀土穆（Khartoum）東部柏里區（Burri）朝拆除街道路障的安全部隊投擲石塊。
而在喀土穆北部，維安人員對數十名抗議群眾發射催淚瓦斯和橡膠子彈。
一名抗議人士說：「警方今天上午就拆掉所有路障，並逮捕所有站在附近的人。」
而仍效忠於遭罷免政府的新聞部今天稍後表示，安全部隊加強對首都的控制。聲明說，各區街道被裝甲車和攜帶步槍的男子封鎖，還聲稱有婦女被拖倒在地。
一名示威者感嘆道：「路上所有安全部隊現在看起來都像是巴席爾時代的軍隊。」
蘇丹政變引發國際關切，美國已宣布將暫停向蘇丹提供7億美元經濟援助，世界銀行（World Bank）凍結援助，非洲聯盟（African Union）也暫停蘇丹會員資格。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1101028