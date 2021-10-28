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兒童英語檢測　劍橋英檢：台灣成績高於世界平均

▲英國劍橋大學考試院亞洲區專業試務培訓教育長Joel Laughren（右一）表示台灣小朋友認證成績高於世界平均。（圖／品牌提供）
▲英國劍橋大學考試院亞洲區專業試務培訓教育長Joel Laughren（右一）表示台灣小朋友認證成績高於世界平均。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2021-10-28 14:30:00

台灣2030雙語政策即將上路，不少家長意識到孩子的英語學習刻不容緩，使得兒童英語學習與認證近年來都在逐步升溫。其中劍橋國際英語認證因為歷史悠久，因此為世界各國廣泛採用，劍橋兒童英語認證(YLE)也獲得廣大家長認同報名。英國劍橋大學考試院亞洲區專業試務培訓教育長Joel Laughren表示，根據統計，台灣小朋友劍橋英語認證的成績在全世界國家當中超越平均，也突顯台灣對英語教育的重視程度。

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Joel Laughren觀察台灣多年，認為台灣在劍橋兒童英語認證(YLE)中表現優異，成績超出世界平均，主要因為隨著國際化浪潮，學習英語的年齡層不斷往下推進，小朋友越來越早開始累積英語實力。今年在五月之前，台灣的報名狀況都是持續增加的，他評估若沒有進入三級警戒，今年報名人數肯定會突破歷史新高。

▲劍橋國際英語認證受到世界各國廣泛採用，劍橋兒童英語認證(YLE)也獲得廣大家長認同。（圖／品牌提供）
▲劍橋國際英語認證受到世界各國廣泛採用，劍橋兒童英語認證(YLE)也獲得廣大家長認同。（圖／品牌提供）
Joel Laughren提到，亞太地區各國對於參與劍橋兒童英語認證都有愈來愈積極的趨勢，例如香港就有幼兒園用英文程度篩選入學，而越南參加劍橋英語認證主要是由公立學校來積極推動。但他不鼓勵像香港一樣要求孩子去學，這給他們很大的壓力，而是建議透過鼓勵的方式，讓學英文變好玩，也能強化孩子學英文的續航力。

▲讓英語學習變得輕鬆有趣能有效增加學習續航力，全美語夏令營成為最搶手的活動之一。（圖／品牌提供）
▲讓英語學習變得輕鬆有趣能有效增加學習續航力，全美語夏令營成為最搶手的活動之一。（圖／品牌提供）
劍橋兒童英語認證(YLE)的設計理念專注於「進步了多少」而非「揪出錯誤」，認證沒有合格、不合格之別，每個項目最多得五個盾牌，就像在解任務一般，每多拿到一張盾牌「成就解鎖」，就是讓孩子在學習中得到成就感。Joel Laughren建議學英語應該以「英語為主、中文為輔」，他強調，英語不應該只存在於每周兩次40分鐘的課程裡，而是融入在生活與遊戲當中，才能有較佳的學習成果。

▲寰宇家庭副總裁Thomas Hayton指出寓教於樂能讓幼兒學習外語更加積極持久。（圖／品牌提供）
▲寰宇家庭副總裁Thomas Hayton指出寓教於樂能讓幼兒學習外語更加積極持久。（圖／品牌提供）
針對「讓學英文變好玩」的方向，致力幼兒美語教育的寰宇家庭副總裁Thomas Hayton也肯定寓教於樂確實是提升孩子學習的有效方式，例如寰宇家庭旗下的迪士尼美語世界學習系統，以家庭為中心，打造美語環境讓幼兒能自然的以母語學習法來習得美語。因此寰宇家庭俱樂部的會員在YLE認證中展現高水準，凡是參加YLE認證並且回報成績的學員當中，除了Starters考試之外，聽、說、讀、寫平均成績都高於台灣和國際平均; 此外，大約七成的學員總成績高於台灣和國際平均水準。

▲2017至2020年台灣小朋友的英語認證表現優於世界平均，採用「母語學習法」的寰宇家庭俱樂部會員成績更加亮眼。（圖／品牌提供）
▲2017至2020年台灣小朋友的英語認證表現優於世界平均，採用「母語學習法」的寰宇家庭俱樂部會員成績更加亮眼。（圖／品牌提供）
「任何孩子都可以學好英語」，Thomas Hayton強調應該讓英語學習回歸到日常應用的溝通與表達，因此迪士尼美語世界著重幼兒的口說能力，創造大量機會讓幼兒習慣和美語使用者說話，藉由和美語叔叔阿姨對答的過程「用中學」，美語叔叔阿姨不過度修正文法句構，隨著時間累積，孩子自然而然能夠養成英語的思考邏輯，同時也讓他們面對外國人不會感到害怕而不敢開口說英文。寰宇家庭俱樂部的會員在YLE認證中，又以口說項目表現最亮眼，凡是參加YLE認證並有回報成績的學員中，有超過91%都在YLE的口說項目中拿到滿分的五個盾牌，成效相當顯著。

面對雙語國家的政策，雙語學校也開始愈來愈多，有些家長為自己不熟悉英語而感到焦慮。但Joel Laughren表示：「不要讓學英文變成一件壓力很大的事情，在孩子幼齡就把英語帶進日常生活，及早接觸、樂在學習、持續不懈，其實就這麼簡單。」與其緊張，不如和孩子共同打開英文配音卡通、買本有趣的英語漫畫，甚至讓孩子教自己英文來獲得成就感。多用正面鼓勵的方式，家長也能成為孩子學好英文的超強助攻。

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