併了日盛金　富邦金還能買花旗消金？黃天牧提審查條件

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對於花旗消金出售案衍生員工工作權問題，黃天牧表示，金管會從4月不論是跟紐約總部還是花旗台灣子公司董事長，都非常強調未來審查原則，其中最重要的就是客戶及員工權益，這也是金管會最重要的處理原則。
至於外傳富邦金也想接手花旗消金業務，黃天牧回應「我看到不只這家，有好多家銀行都有意願，但實際上不清楚」。吳秉叡則進一步追問富邦金要接日盛金，又要接花旗，會不會擴張太快？「坦白說肚子餓要吃便當，也不能夠一口氣吃好幾個，吃的下來嗎？」
黃天牧則說，銀行局在過程中也跟花旗表達一些未來在這事情上的審查原則，至於花旗總行如何決定尊重他們決定，金管會不方便對某銀行適不適合發表太多想法，但他也說，對於併購過程過快的金融機構，金管會在監理上會有特別要求，他以自己之前在保險局服務為例，有保險公司連續併購多家外商壽險，當時保險局對於併購方的財務、業務上加強監理。
不過，由於富邦金旗下多家子公司在8月19日才遭管會重罰2300萬元，民進黨立委高嘉瑜質疑在併日盛金有這麼多問題之後，又被罰且還未完全改善，近日又因董事長蔡明興確診指定蔡明忠代理董事長，過程也被質疑違反產金分離。
高嘉瑜質疑金管會之前是不是故意不開罰，怕依金控法投資管理辦法第2條第1項第4款一年內遭主管機關開罰100萬元以上不能有重大投資，所以延遲到8月19日才開罰，結果富邦金現在又想買花旗，是不是把金管會視若無物，開罰後還想為所欲為，想買什麼就買什麼，這麼多內控內稽疏失，金管會都視而不見嗎？金管會法令原則到底在哪？
對此，黃天牧則回應目前花旗銀行並沒有說富邦得標，金管會也有有跟花旗明確表達最後得標人要具備的條件。高嘉瑜則希望金管會依法令執行，不要碰到富邦就轉彎。
另外，對於國票金併購安泰銀行，民進黨立委沈發惠今日也質疑國票金副董蔡紹中身兼旺旺中時集團總裁，主導國票金併安泰銀恐有違產金分離，黃天牧則強調，產金分離在審查過程中一定會去了解。