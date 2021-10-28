《魷魚遊戲》爆賺200億！導演掉牙沒錢：Netflix沒發獎金
南韓影集《魷魚遊戲》紅遍全球，導演黃東赫接受英國《衛報》採訪，被問到有無因為《魷魚遊戲》的關係「致富」，黃東赫透露：「我沒那麼有錢，但夠用。Netflix沒發給我獎金，只按照合約支付我應有費用。」對此，《衛報》記者Stuart Jeffries替導演抱不平：「這樣有點不公平。」
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-28 14:49:00
Netflix發行的《魷魚遊戲》斥資253億韓元（約台幣6.5億）打造，9月上架後迅速締造話題，成為家喻戶曉的影集，根據《衛報》統計，截至目前為止，Netflix已增加440萬訂閱用戶，全球超過1.42億家庭收看《魷魚》，該平台收益粗估上看1兆615億韓元（約台幣270億）。
黃東赫接受《衛報》採訪，《魷魚遊戲》爆紅、讓影音平台大賺錢，他是否也因此致富？黃東赫回答：「我沒那麼有錢，但夠用。Netflix沒發給我獎金，只按照合約支付我應有費用。」記者聽完，指出黃東赫為了《魷魚》，在拍攝過程中掉了6顆牙，耗盡體力、精神與感情，包含為平台帶來的巨大收益，坦言「這樣有點不公平」，替黃東赫抱不平。
黃東赫也提出對資本主義的看法，他認為全球經濟秩序不平等，約90％的人覺得不公平，而在疫情間，貧窮國家無法讓人民接種疫苗，導致他們在街上染疫死去，所以他才想嘗試傳遞現代資本主義的訊息。記者則提出「如果沒有像Netflix這樣的國際平台提供資金，他想傳達的故事就不會被大家看到」，導演自嘲：「問題好深奧，雖然Netflix是國際公司，但我認為這不會加劇不公平，所以我不覺得矛盾。當我開始製作《魷魚遊戲》時，我的目標是在美國排名上，至少拿一天第一名，結果獲得超乎預期的成功，成為Netflix最多人看的作品，這也代表全球人與我想反映的問題產生共鳴，我很高興。」