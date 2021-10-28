戶籍遷台中烏日！民進黨市黨部證實 林靜儀參加立委補選
（中央社記者蘇木春台中28日電）台灣基進立委陳柏惟遭罷免後，台中市第2選區立委將補選。民進黨台中市黨部今天表示，前立委林靜儀已將戶籍遷至烏日區，且確定將由林靜儀參加補選，近日黨中央就會宣布。對於台中市第2選區立委補選，民進黨昨天在中執會中，包括總統府資政李茂盛等人，都向黨主席蔡英文推薦，由中山醫學大學附設醫院婦產部醫師、前不分區立委林靜儀參選。
中央社
2021-10-28 16:20:50｜2021-10-28 16:31:24
民進黨台中市黨部主委李天生今天接受記者電話訪問時表示，目前中央黨部還未宣布，但已確定將由林靜儀參加補選，林靜儀本身是台中人，也已將戶籍遷至選區內的烏日區。在國民黨方面，國民黨台中市黨部主委林敏霖表示，目前為止前立委顏寬恒仍推辭參選，黨內仍在討論適合人選，應會由選區內推派適合人選應戰，目前先徵詢地方意見，會聽取地方意見進行提名作業。
依照選罷法規定，罷免案通過者，被罷免人應自公告之日起，解除職務；被罷免人自解除職務之日起，4年內不得為同一公職人員候選人。依規定應辦理補選者，應自罷免投票結果公告日起3個月內完成補選投票。（編輯：謝雅竹）1101028