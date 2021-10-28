中國3跡象已構軍事威脅！外媒籲拜登 立即採取行動護台
兩岸緊張局勢升溫，美國拜登政府頻頻向北京喊話，確保台海和平穩定，也讓外界關注美方奉行數十年的戰略模糊政策是否將逐漸轉為清晰。有外媒近日刊登專家分析，認為有3個跡象顯示，北京已對台構成嚴重軍事威脅，呼籲美方應盡速採取行動，阻止北京動武。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-10-28 14:59:19
根據《華爾街日報》報導，美國前國防部官員柯伯吉(Elbridge Colby)近日投書，文章題為《台灣戰爭恐將來臨》(The Fight for Taiwan Could Come Soon)，內文列出以下3個現象，認為北京形成的軍事威脅已日益嚴峻：
首先，北京已指明，不排除使用武力統一台灣，也已在執行兩棲攻擊(Amphibious Attacks)的演習，而且衛星圖像也顯示，解放軍針對美軍在區域內執行大規模攻擊亦做了演練。
再來，北京花費25年實現軍隊現代化，目前已具備龐大的海軍，以及先進的空軍、飛彈系統與衛星網路等等，武力犯台的野心和能力已逐漸兼備。
最後，北京不排除加速使用武力統一台灣，在這種情況下，拜登政府內部仍認定北京不會動武的假設過於輕率，一再強調對台承諾「堅如磐石」並不夠，應儘快採取措施，阻擋北京武統。
報導也提到，美方將軍事重心轉往亞洲是好現象，但當務之急是協助台灣徹底改良防禦系統，何況若台灣陷落，美國在亞洲的重要盟友-日本也將遭受北京軍事脅迫，故須採取行動，降低北京犯台的可能。