美抗中全力聚焦印太　拉美幾淪北京囊中物

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「反觀中國則把握良機，逢人便說『還有我們啊，我們可供你們資金』，他們當然也想控制拉美，只是不明說罷了。（拜登政府）顯然還沒意識到問題迫切性。」巴基說厄瓜多固然感謝拜登政府7月捐贈200萬劑COVID-19疫苗，但中國迄今已提供厄國1300萬劑。
她表示，厄瓜多希望與世界各主要經濟體洽簽自貿協定，尤其想先跟美國，但美國全然不積極，北京則快馬加鞭，希望明年3月前與厄瓜多敲定，「總統拉梭（Guillermo Lasso）其實不希望情勢如此，但可能得迫於現實，習近平在給他打電話、蒲亭也是」。
Axios指出，20年前南美12國裡有9國的最大貿易夥伴是美國，如今風水輪流轉，9個國家最大貿易夥伴是中國，僅剩的哥倫比亞、厄瓜多與巴拉圭，這3國的最大貿易夥伴很快也會變成中國。
智庫「美洲國家對話組織」（Inter-American Dialogue）專家邁爾斯（Margaret Myers）說：「並非美國已不再是拉美的重要盟邦，而是中國經略拉美尤其積極..特別一些美國不重視的領域。」
中國願意與拉美一些被美國拒於門外的威權政府做生意，且無論是基礎建設完工或提供疫苗，中方都展現驚人效率，這些作法已讓北京在非洲成為最主要影響力的大國。
前哈佛法學院中國-拉美經濟關係研究員桑托（Nicolas Santo）指出，中國發現透過貿易可在拉美制肘美國、拉走台灣的友邦，影響政治和商業進行，未來甚至可能建立軍事存在，「我很訝異美國在過去10年乃至當下對此竟是這樣不重視」。
如同前任的歐巴馬及川普，拜登也把目光集中於印太抗衡中國崛起，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）專家倫德（Daniel Runde）表示，即便美國不願承認，但大國競逐賽場已然到美洲。
有鑑拉美的政治動盪及美國的參與有限，Axios引述另一不願具名的南美外交官指出，美國有一天會突然發現，他們在這裡竟已無朋友。（譯者：陳亦偉）1101028