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名額被占走？公務員申請紓困貸款！勞動部要追回利息補貼

▲公務員申請勞工紓困貸款，勞動部要追回利息補貼。（圖／資料照）
▲公務員申請勞工紓困貸款，勞動部要追回利息補貼。（圖／資料照）

中央社

2021-10-28 15:28:22｜2021-10-28 16:30:43

（中央社記者吳欣紜台北28日電）勞動部去年首度推動勞工紓困貸款，每人最高可貸新台幣10萬元，但立委踢爆有公務人員申請，勞動部今天說，軍公教非勞工紓困貸款對象，若屬實將要求銀行追回利息補貼。媒體報導，民進黨立委何志偉，今天在財委會揭露審計部資料，發現有1415名具軍公教背景者，申請勞工紓困貸款，質疑勞工紓困貸款名額被占走，無法紓困到真正勞工。

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對此，勞動部勞動福祉退休司司長謝倩蒨，今天受訪指出，勞工紓困貸款是銀行用自有資金貸款給勞工，勞工第1年免繳利息，由勞動部補貼，第1年利息金額約1700多元。謝倩蒨強調，勞工紓困貸款對象是勞工，軍公教不是勞工紓困貸款對象，但有些政府機關裡確實有臨時人員適用勞保，因此是否為軍公教人員都必須確認，將請銀行去了解、勞動部也會去釐清。

謝倩蒨表示，如果發現有軍公教人員偽造文件申請，將要求銀行追回利息補貼給勞動部。為協助受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊的勞工，勞動部去年推出勞工紓困貸款，每人最高可貸10萬元，還款期3年，第1年勞工免繳息，利息由勞動部補貼，第2年起利率為1.845%，1年利息最高1845元。根據統計，截至7月底止共有110萬4695件申請案，核可數為93萬2497件。（編輯：張雅淨）1101028

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