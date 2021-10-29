AOA惠晶變火辣女郎　金英光、李光洙女友看傻眼

南韓喜劇片《金派特務》找來金英光、李光洙女友李先彬主演之外，許多大牌明星包含女團AOA惠晶也驚喜客串，她片中化身火辣的神祕女郎，好身材讓金英光看得好害羞。另一女團Red Velvet也以「特殊形式」客串全片，令觀眾直呼：「女團彩蛋太多了吧！」而《如蝶翩翩》金太勳也尬上一角，他為了救狗被車撞飛，毫無形象又畫龍點睛的搞笑演出，笑翻觀眾。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-29 07:30:00
女團AOA成員「惠晶」驚喜現身《金派特務》，演出一名身穿緊身短裙的神祕女郎，火辣身材一覽無遺，不僅令李先彬目瞪口呆，金英光更看得面紅耳赤、害羞不已。除此之外，由於金英光在片中是人氣女團Red Velvet的忠實鐵粉，不僅瘋狂蒐集周邊商品、身穿應援衣，甚至還與其他角色有「粉絲之間惺惺相惜」的場面，令人哭笑不得，也讓Red Velvet成為「人沒出現卻超有存在感」的特殊客串大咖。
不僅滿滿的女團亮點，《金派特務》還邀請到資深演員金太勳前來尬上一角，他扮演愛耍帥卻衰事連連的資深特務，原本被指派與李先彬合作調查，卻因為救一隻狗而被車撞飛、身受重傷，才讓李先彬陰錯陽差與超兩光的金英光搭檔。《金派特務》10月29日在台上映。