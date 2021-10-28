美國首本性別「X」護照！退伍軍人纏訟6年見證性平里程碑
美國國務院27日宣布發行第一本性別標示「X」的護照，也就是性別欄上標示「未指定」以尊重超越男性、女性二分對立的性別認同如非二元、雙性等等選擇使用，這也讓美國總統拜登的性別友善政策當中，在美國性別平權史上立起里程碑。此外，國務院也表示將從2022年開始，於美國護照或海外公民的護照上同樣新增「X」選項。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-10-28 15:39:51
綜合《CNN》、《法新社》等外媒報導，美國國務院已經核發並寄出美國第一本性別欄標示為「X」的護照，這也是繼加拿大、澳洲、紐西蘭、印度、孟加拉等國之後，在護照上提供了「X」或「其他」等打破男女性別疆界選項的國家。美國總統拜登上任後，曾簽署行政命令要求禁止性別歧視，也致力推動替LGBTQI+（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒、雙性人和其他）等多元性別族群伸張權利，預計將從明年開始更廣泛開放給所有性別認同為非二元性別的美國公民申請。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今年6月承諾，將會針對過去美國人想把「護照性別」改為與出生證明或其他文件不同時，必須得出示醫生證明才有辦法更改的問題進行討論改善，而國務院發言人普萊斯（Ned Price）也表示，國務院正在積極處理為美國護照及海外美國公民出生證明增加『X』的性別選項，而預計在2022年初完成系統、表格更新後，普通的護照申請人將能順利選擇「X」選項，目前也有至少20州進行類似修改，而「X」也是國際民用航空組織（ICAO）認可的性別標記選項。
雖然並沒有宣布是哪位美國公民拿到了這本具有象徵意義的護照，但根據美國民權組織「Lambda Legal」透露，第一本拿到「X性別」護照的持有人是一名美國海軍退伍軍人達那茲伊姆（Dana Zzyym），路透社報導指出，這名非二元性別認同雙性人出生時生理性別特徵模糊，因此從小被當成男童養大，成長過程中也進行多次手術，卻在發現自己是雙性人之後在工作場合上發生爭執，甚至影響到出國，而在收到這本不會強迫他選擇自己是男性或女性，象徵他「兩者皆非」的護照後，更是欣喜若狂表示「我花了6年纏訟，才終於拿到這本精準的護照」。