蔡英文「美軍在台」說　林伯豐：恐嚇跑企業投資

蔡英文總統接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時，首度證實美軍在台進行訓練，讓兩岸關係再添緊張氣氛。政府此舉是否會嚇跑國際投資人？工商協進會理事長林伯豐今（28）日回應《NOWnews今日新聞》表示，美方把台灣當棋子，這將對台灣不利，尤其兩岸關係緊張又有缺電現象，當然企業就不會繼續在台灣投資。
記者許家禎/台北報導
2021-10-28 15:52:40
蔡英文總統接受外媒訪問時提到，來自北京當局的威脅「與日俱增」，並首度證實美軍在台進行訓練。國防部長回應各層次、領域都滿頻繁，但是國防還是要靠自己。其實之前外媒包括美國《華爾街日報》、英國《經濟學人》都相繼報導美國有特種作戰部隊秘密駐台訓練士兵約莫一年的時間，引發台海高度關注。
兩岸關係降溫、近來緊張局面升溫，針對蔡英文此舉會不會嚇跑國際投資人？商總理事長許舒博今日表示「應該影響不大」，因為其實美軍在部分國家也都有協防與駐軍，包括南韓與日本都有。但許坦言，政府若是一直強調這部分，恐怕會刺激中國大陸北京當局，恐怕不是好事。
工商協進會理事長林伯豐也認為，這會帶給台灣危害、對台灣不利，美國在南海在台海動作都是針對中國大陸，把台灣當棋子，這對台灣的安全不是好事，政府應該重新考慮相關說法，同時台灣如果有發生跟對岸有衝突的可能又有缺電的跡象，當然企業就不會繼續在台灣投資。