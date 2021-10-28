要求電商下架非法機上盒 NCC允諾：找經濟部、業者協商
電視機上盒爆出非法侵權爭議，讓外界相當關注網購平台、電商管制議題，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥時今（28）日赴立法院質詢，針對是否要求電商全面下架機上盒一事回應，會和電商的主管機關經濟部開會協調，並加強相關設備的事前審驗，務必合格才可販售。
編輯中心／綜合報導
2021-10-28 16:13:14
立法院交通委員會今日審議NCC111年總預算案，NCC主委陳耀祥列席並備質詢。多位立委關心非法侵權電視機上盒管制進度，並要求NCC應在即將到來的網購盛事前，與電商業者溝通，應全面下架非法侵權的機上盒、減少消費者購買意願。
對此，陳耀祥表示，機上盒分很多種，不是全部都是非法的，也可能是通過送審合格的機型，NCC主要負責事前審驗，也一直有在做市場查核審驗的，其中「安博盒子」違規次數較多，是查緝重點，但也不是每個都違法。陳耀祥指出，盜版影音則由經濟部智財局進行規範跟裁罰。
至於雙11網購盛事期間，是否能夠全面下架？陳耀祥說明，電商的主管機關為經濟部，NCC會主動請經濟部召集相關會議，與業者溝通，如果有涉及犯罪問題，電信大隊和警政署都有針對非法機上盒加強查緝的作為。
針對使用非法的電視機上盒，經濟部智慧財產局將依照著作權法，製造、輸入或銷售有連結侵權影音內容的機上盒，最重可處2年以下徒刑和新台幣50萬元罰金。（編輯：林莞茜）