前南服執行長洪村銘籲高捷延伸屏東站 建構完善交通路網
行政院長蘇貞昌日前列席立法院施政報告總質詢時，大力支持高鐵延伸屏東。對此，前行政院南部聯合服務中心執行長、高雄市議員參選人洪村銘今(28)日也呼籲應優先啟動高雄捷運大寮站延伸高鐵屏東站的可行性研究，以捷運接軌屏東高鐵，建構更完善的交通路網，串聯高雄屏東產業經濟生活圈，提升都市機能及經濟產業效益。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-10-28 18:00:02
由於2019年行政院蘇貞昌院長宣布高鐵延伸屏東正式定案，選定路線自左營站延伸至屏東六塊厝，並同步於當地規劃屏東科學園區、屏東科技產業園區擴區計畫、運動休閒園區及雙語學校等周邊開發計畫，未來將串聯南部半導體S級廊帶、亞洲新灣區5G AIoT創新產業園區，打造屏東新都心。
洪村銘表示，目前捷運公司所規劃的「大寮－屏東線」所行經的路段已納入屏東科學園區，並與屏東高鐵站串接，進入屏東市區，該路線應盡快進行相關評估，串接雙軌（捷運及高鐵）運輸系統，才能同時帶動高雄大寮地區以及屏東地區成為產業經濟生活圈。
洪村銘認為，高屏兩地平日運輸需求已達七萬人，假日超過九萬人，未來產業及公共建設到位後，將加速人口流入及增加通勤需求。捷運「大寮－屏東線」為高雄捷運延伸屏東的中期路網，規劃13座車站，並設置屏東機廠，可轉移私人運具發展低碳交通，紓解台1線交通運具，服務沿線工業、科技、觀光、住宅等產業聚落之交通需求。