屏縣家長會長證書授證典禮　潘孟安感謝家長會成學校後盾

為感謝家長會對學校校務推展的貢獻，並鼓勵校方與家長們共創教育之願景，屏東縣政府於 28 日在六堆客家文化園區辦理家長會長證書授證典禮，縣長潘孟安頒贈證書給明正國中家長會長邱金英等 204 人，感謝他們長期關心及支持學校教育，並與各校校長、會長合影，象徵學校、家長與行政三方齊心為教育努力，讓學子的求學之路一路順遂平安。

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▲潘孟安感謝家長會長們關心及支持學校教育，象徵學校、家長與行政三方齊心為教育努力，讓學子的求學之路一路順遂平安。（圖／屏東縣政府提供, 2021.10.28）

「對孩子的照顧，溫暖要多一度。」潘孟安感性地說，為了讓家長安心就業，減輕教師教學負擔，提供社區就業機會，縣府積極推動課後照顧班，除了原來規畫的課業指導外，更發展出多元學習課程，如桌遊、太鼓、小提琴、球類運動等才藝，不僅讓家長安心工作，學童也因為參與課後照顧班，課業慢慢進步，並透過參加不同的社團活動，多元探索興趣。

潘孟安指出，家長會長在學校中是個重要的靈魂人物，上任後不畏任何困難，都需要全力以赴、盡力解決，並鼓勵在場新任家長會長，與縣府及學校多方密切合作，齊心推動各項教育政策，讓縣內教育多元發展 , 更優質、更卓越，也特別感謝教師及校方共同的努力，在疫情停課不停學期間，運用數位學習資源，讓孩子學習不間斷、不落後。