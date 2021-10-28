台北101聚焦會員優勢　首度整合跨場域資源盡享折扣

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該報告指出，高資產消費客群最重視來台北101體驗的三件事是：商品品牌齊全且有專人服務、硬體設施寬敞舒適與停車容易，即使跨年停車場客滿亦有優先停車權，以及集點與回饋勝於鍋碗瓢盆。
調查報告也指出，高活躍會員中，有近8成的尊榮會員、7成的禮讚會員平均每個月會造訪台北101 1~2次，是一般顧客造訪其他百貨平均次數的三倍，停留時間甚至長達5到6小時，顯示會員對台北101熱愛的程度，也因此促成這次集點與回饋購物金體驗能遍佈B1到101F的 活動。
台北101指出，會員來館並停留的目的與旅程十分多元。顧客或帶著孩童至觀景台體驗親子活動，或全家老小來鼎泰豐團聚用餐；也許是來購物中心參加烹飪課程、單純購物或至品牌大店鑑賞新品；與友人至高空景觀用餐、skyline天際線460體驗；團體一同來參訪藝術作品或了解專業建築知識，或來辦公大樓洽公順道用餐與購物的會員亦不少。而隨著85樓當代中華料理「捌伍添第」開幕，台北101高空觀景餐廳美食鏈完善，再加上觀景台改裝升級重新開幕，台北101持續在品牌與空間設施上提供顧客最新穎且優質的內容。
回顧近期表現，台北101總經理朱麗文表示，10月8日五倍券使用前後，整體全員交易人數成長15%、交易金額更是成長3成。同時200元五倍券，在商場使用可以擴大到3400元，等於是17倍的加乘。
朱麗文指出，目前台北101會員數近40萬人，其中單日消費101萬元的尊榮級會員也快速增長，X世代與Y世代，30歲到50歲的高資產族群佔比就佔了6到7成。
朱麗文進一步表示，周年慶受惠五倍券活動效益，光是會員交易金額就佔整體業績的8成。再來看台北101會員消費人數、交易筆數與提袋率，都有雙位數的成長，他們對於第四季消費力非常有信心，年度業績持續上升中。
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