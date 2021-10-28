冬奧剩不到百天！中國新一輪疫情燒　北京死守、東北警戒

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綜合中媒報導，這一波疫情是在上海自駕團出遊之後，從甘肅、內蒙傳播，一路蔓延至北京。北京這波疫情病毒均為Delta變種病毒，且與內蒙古、甘肅等地報告個案的病毒高度同源，屬同一傳播鏈。北京市疾控中心副主任龐星火指，截至目前，北京已報告感染者共存在3個獨立傳播分支，分別為豐台傳播分支、昌平傳播分支，以及涉及豐台、海淀、昌平關聯聚集性疫情傳播分支。
因北京冬奧剩不到百天，北京政府宣佈了一系列嚴格的防疫政策，拒絕到訪過確診病例出現地區的人員進入，也不讓藥局販賣止咳和頹燒藥，防止有人隱瞞症狀。最近更推遲了一年一度的馬拉松比賽，並關閉部分區域的遊樂園、棋牌室和麻將館。
而這波疫情當中，地廣人稀的內蒙古成為確診最集中的地區，累計本土病例已經破百，其中以額濟納旗最為嚴重。額濟納旗旗委書記陳占雲也因疫情防控不力被免職，由阿拉善盟盟委書記代欽兼任額濟納旗旗委書記。代欽上任隨即強調「對不聽勸阻擅自外出的，見一個抓一個，並依法嚴肅追究法律責任。」
值得注意的是，黑龍江27日時新增了1例確診本土病例，以及3例無症狀感染。《路透社》報導指出，儘管與其他地區比起來疫情規模較小，但眼看這波疫情已經蔓延逾10省，讓東北地區仍加強警戒。
黑龍江省黑河市被要求暫停非必要活，禁止民眾或車輛非必要進入該地區，同時停止公車等交通服務。當地媒體表示，還有部分來自黑河市的航班和火車班是遭到削減。
凱投宏觀（Capital Economics）經濟學家伊凡斯－瑞查德（Julian Evans-Pritchard）表示，中國的高疫苗接種率戰略使其能夠讓疫情破壞減少，「但這樣極端謹慎的政策，在明年2月北京冬奧結束之前，似乎不太可能改變。」