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冬奧剩不到百天！中國新一輪疫情燒　北京死守、東北警戒

▲中國近來爆發新一輪疫情，北京在這輪疫情共存在3個獨立傳播分支。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國近來爆發新一輪疫情，北京在這輪疫情共存在3個獨立傳播分支。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-10-28 17:56:22

中國近日本土疫情升溫，27日再度新增23例本土病例，以甘肅與內蒙古居多，首都北京市則有3例。近日疫情蔓延至北京，根據了解北京在這輪疫情共存在3個獨立傳播分支。不過連東北地區加強防疫措施，限制旅遊和公共場所聚會，部分城市也採取「高度警戒」的監控，要防堵疫情進入中國東北地區。

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中國國家衛健委通報，10月27日新增確診病例39例，其中本土病例23例，分別為甘肅8例、內蒙古7例、北京3例、寧夏2例、黑龍江1例、山東1例、四川1例，自17日以來，已累計約270例本土病例。另27日還增加無症狀感染者31例，其中本土11例分別為山東日照市4例、黑龍江黑河市3例，北京昌平區2例，雲南德宏傣族景頗族自治州2例。

綜合中媒報導，這一波疫情是在上海自駕團出遊之後，從甘肅、內蒙傳播，一路蔓延至北京。北京這波疫情病毒均為Delta變種病毒，且與內蒙古、甘肅等地報告個案的病毒高度同源，屬同一傳播鏈。北京市疾控中心副主任龐星火指，截至目前，北京已報告感染者共存在3個獨立傳播分支，分別為豐台傳播分支、昌平傳播分支，以及涉及豐台、海淀、昌平關聯聚集性疫情傳播分支。

因北京冬奧剩不到百天，北京政府宣佈了一系列嚴格的防疫政策，拒絕到訪過確診病例出現地區的人員進入，也不讓藥局販賣止咳和頹燒藥，防止有人隱瞞症狀。最近更推遲了一年一度的馬拉松比賽，並關閉部分區域的遊樂園、棋牌室和麻將館。

而這波疫情當中，地廣人稀的內蒙古成為確診最集中的地區，累計本土病例已經破百，其中以額濟納旗最為嚴重。額濟納旗旗委書記陳占雲也因疫情防控不力被免職，由阿拉善盟盟委書記代欽兼任額濟納旗旗委書記。代欽上任隨即強調「對不聽勸阻擅自外出的，見一個抓一個，並依法嚴肅追究法律責任。」

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲由於這一輪疫情大多與旅行團或自駕遊有關，近日多地宣布暫停開放景區。（圖／美聯社／達志影像）
值得注意的是，黑龍江27日時新增了1例確診本土病例，以及3例無症狀感染。《路透社》報導指出，儘管與其他地區比起來疫情規模較小，但眼看這波疫情已經蔓延逾10省，讓東北地區仍加強警戒。

黑龍江省黑河市被要求暫停非必要活，禁止民眾或車輛非必要進入該地區，同時停止公車等交通服務。當地媒體表示，還有部分來自黑河市的航班和火車班是遭到削減。

凱投宏觀（Capital Economics）經濟學家伊凡斯－瑞查德（Julian Evans-Pritchard）表示，中國的高疫苗接種率戰略使其能夠讓疫情破壞減少，「但這樣極端謹慎的政策，在明年2月北京冬奧結束之前，似乎不太可能改變。」

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