蝦皮購物雙11祭千萬新家1元起標　 力挺購屋夢！

我是廣告 請繼續往下閱讀
開啟電商房屋競標先河的蝦皮購物，今年攜手海悅國際一口氣推出３間千萬新家舉辦1元最強競標！對此，蝦皮購物資深總監梁日威指出：「去年推出的新屋競標獲得廣大迴響，在短時間內創下超過50萬次出價的紀錄。為了感謝大家的支持並回覆各界的期待，今年我們與海悅國際合作，一口氣推出３間位於新北的新家進行1元競標，總價最高的建案金額高達3588萬元，3個戶型的總價值超過去年的6倍，期待能創造超越去年的亮眼表現」。
看準蝦皮購物身為娛樂電商龍頭的高流量，海悅國際也特別與蝦皮購物進行線上預約賞屋的合作。即日起下單「蝦皮1元超值賞屋券」，全台超過70間建案只需聊聊海悅國際商城即可預約賞屋，完成賞屋就有機會獲得1年份免運券、1111元或111元蝦皮商城購物金三大好禮，購屋再享2萬元折抵！海研建築股份有限公司總經理 賴建程指出：「我們近年積極挺首購成家，像是今年8月推出千萬購屋金圓夢計畫就得到熱烈迴響，目前已經抽出3名百萬得主，以實際的行動幫助首購族成家，我們了解蝦皮購物的用戶輪廓以年輕人為主，所以雙11檔期中我們加碼祭出3名110萬購屋金，希望為房地產市場導入不同於以往的消費族群，期待能透過特別的房屋銷售模式帶給消費者不同的購屋體驗」。
蝦皮購物「11.11最強購物節」第二波優惠開跑，即日起(10/28) 最高可折5000元的88折神券已自動派發至蝦皮錢包；最高現折2000元的商城85折神券同步開放領取， 11/1凌晨0-2點搭券使用，伊萊克斯 Flow A4 UV抗菌空氣清淨機(雙機組合)折抵後現省14101元；小米神機Redmi Note 10 Pro 6智能型手機，搭券後不用7000元就能輕鬆帶回家！
蝦皮購物更精選品牌夯品全面優惠下殺，潮流人士必備的PHILIPS小旋風電動洗鞋機祭出破盤價，讓你的小白鞋閃閃發光；11/1整點還有夯品全面瘋搶11元起，原價498元的霓淨思N7跑趴超貼妝保濕面膜(2盒)流血價11元，輕鬆擁有專櫃級修護；Panasonic吹風機—EH-NA0E，限時優惠1111元； Apple Macbook M1 13吋筆電更挑戰史上最低價11111元，年度有感下殺，錯過只能再等明年。