惠文高中國際學舍揭牌啟用 校長：20年校慶最棒禮物

台中市惠文高中足球隊素孚盛名，但因學校沒有宿舍，長年存在外地選手必須分散外宿，造成訓練管理問題。立委張廖萬堅4年前爭取經費，興建體育班宿舍暨國際學舍，今日揭牌啟用。校長王沛清欣喜表示，這是20週年校慶最棒禮物。





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惠文高中國際學舍是國內高中學校，首座以國際交流為目的興建的學舍，市府補助1,046萬元，也爭取教育部補助1,704萬元，歷經四年規劃及施工，今日揭牌，由副市長令狐榮達代表市長盧秀燕出席時表示，過去台中學生去海外交流，現在台中市擁有完善設備的國際學舍，可以邀請海外學生到來台中交流。





張廖萬堅說，惠文高中是一所充滿活力與國際氛圍的學校，校內體育班選手表現優異，但學校沒有宿舍，許多體育班外地學生必須在外租屋，因為分散住宿受到時間與空間的限制，影響學習與運動成效。





他說，惠文高中積極推動國際教育理念，時常舉辦國際交流活動，卻無足夠空間提供國內外學生住宿交流；因此在民國106年間，邀集教育部國教署與教育局辦理會勘，成功爭取中央補助興建體育班暨國際學舍經費。





校長王沛清指出，今逢20週年校慶，體育班宿舍暨國際學舍歷經4年的規劃及施工，興建過程一波三折，終於完工，這是學校創校20週年最棒的生日禮物。





校方表示，體育班宿舍暨國際學舍有5層樓，1樓規劃學生閱讀區及餐廳，2、3樓規劃通鋪共計4間，供體育班學生住宿使用；4、5樓規劃4人套房12間，供國際交流使用，整棟學舍建築共可提供112個床位。



