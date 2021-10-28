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好消息！新北歡樂耶誕城12月初開城　光雕、演唱會通通有

▲新北歡樂耶誕城的活動，因受到疫情的衝擊較晚開城，預計12月初登場。（圖／資料照）
▲新北歡樂耶誕城的活動，因受到疫情的衝擊較晚開城，預計12月初登場。（圖／資料照）

記者陳志仁／新北報導

2021-10-28 19:03:48

新北加倍券振興經濟、歡樂耶誕城的議題，成為市政總質詢焦點；民進黨新北市議會黨團議員羅文崇、陳文治、陳世榮、戴瑋姍、張錦豪、李倩萍今（28）日質疑「新北振興加倍無感，振興方案總檢討」，要求新北市長侯友宜提出更多的加碼優惠，吸引觀光客來新北消費。

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侯友宜強調，振興活動會一波波推出，不是只搶短線，要把振興活動拉長，新北加倍券用小面額跟庶民經濟緊密的結合，盼帶動基層的經濟消費；此外，新北歡樂耶誕城的活動，因受到疫情的衝擊較晚開城，預計12月初登場，而往年都會舉辦的市集、演場會等活動「原則上盡量不會減少」，會讓大家耳目一新。

羅文崇、陳文治認為，其他縣市推動旅遊振興不遺餘力，高雄提出住一晚送200元的住宿券，台中市與旅遊業者一同提出套裝行程方案行銷台中，新北僅有限制人數的「觀光工廠輕旅行」、「淡蘭古道踏青行程」，行銷新北觀光工廠及大自然景點固然好，但對比其他縣市可是略顯不足！

此外，且台北自發票登錄至今18天已經了36億元的商機，每日竟創造2億元的消費，反觀新北市上線13天，僅創造近7億元的商機，算下來每日才5300萬，比較之下相形失色，也是因為這樣造成新北市振興的方案毫無人氣；市府應該要出來整合領頭，將到台北市、桃園市旅行的民眾也吸引過來新北。

▲新北市議員戴瑋姍關注新北歡樂耶誕城今年是否會舉辦？侯友宜說，新北歡樂耶誕城今年不僅要在12月初照常舉辦，更要比去年擴大。（圖／記者陳志仁攝，2021.10.28）
▲新北市議員戴瑋姍關注新北歡樂耶誕城今年是否會舉辦？侯友宜說，新北歡樂耶誕城今年不僅要在12月初照常舉辦，更要比去年擴大。（圖／記者陳志仁攝，2021.10.28）

戴瑋姍則關注新北歡樂耶誕城的相關規劃時程，去年新北耶誕城在11月13日開城，但已經10月底了，市政府都還沒相關的宣傳，今年是否會舉辦？有哪些亮點？侯友宜說，新北歡樂耶誕城今年不僅要在12月初照常舉辦，更要比去年擴大，帶來更大的消費族群，但還是要以防疫規範為前提。

觀光旅遊局長蔣志薇補充，今年的新北耶誕城預計12月初舉辦，一路延續至2022年1月，受歡迎的光雕、演唱會活動都會照常；不過，因應疫情的影響，部分的活動會有所調整，場地則同樣聚集在市民廣場的周邊方便控管，預計11月初舉行記者會公布主題及相關的細節。
 

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