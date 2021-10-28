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《魷魚遊戲》成萬聖節主題　西方禁服裝、韓業者搶搭商機

▲《魷魚遊戲》開播後，在全球引起許多討論。（圖／Netflix提供）
▲《魷魚遊戲》開播後，在全球引起許多討論。（圖／Netflix提供）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-10-28 19:00:52

Netflix熱播的韓劇《魷魚遊戲》在全球掀起風潮，也讓各國業者看見商機。隨著萬聖節即將到來，也有不少民眾考慮穿上劇中令人印象深刻的「綠色運動服」以及「粉紅色制服」參加一年一度的扮裝盛會。但也有不少西方國家憂心學生會模仿劇中暴力情節，陸續向學生下達「魷魚遊戲服裝禁令」。

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綜合外媒報導，隨著Netflix劇集《魷魚遊戲》在全球熱播、掀起流行，劇中的「綠色體育服」以及「粉紅色制服」也開始在各大平台熱賣。但許多美國和歐洲的學校越來越擔心，學生模仿引發暴力行為，也有不少學校開始進行約束行動。

根據《泰唔士報》報導，愛爾蘭都柏林的城堡公園小學已經正式禁止學生打扮成劇中出現的角色。學校向家長說明，該劇「絕不適合年幼的學生」。根據報導指出，該校學生模仿劇中遊戲情節以及暴力行為的人數有所增加。

西班牙首都馬德里的一所小學發出通知，表示有學生模仿《魷魚遊戲》中的遊戲或行為，並以電視劇的暴力性為由，禁止未滿 16 歲的學生觀看，並囑咐父母叮囑子女，在即將到來的萬聖節，也要求學生不准扮裝成電視劇裡的模樣。

報導指出，家長們普遍支持校方立場，因為《魷魚遊戲》是描寫殘酷生存遊戲的電視劇，包含了兒童不宜的暴力場面。

美國紐約州三所小學也下達「魷魚遊戲服裝禁令」。校方向家長說明，「該劇的服裝有潛在暴力訊息，因此不符合學校的服裝指導方針。」不允許學生穿著該劇的服裝進入學校。

▲美國以及歐洲部分學校憂心學生會模仿《魷魚遊戲》的暴力行為，下達「服裝禁令」。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國以及歐洲部分學校憂心學生會模仿《魷魚遊戲》的暴力行為，下達「服裝禁令」。（圖／美聯社／達志影像）
不過《魷魚遊戲》自9月17日在Netflix上首播，開播首月就成為Netflix最多人收看的連續劇集，讓Netflix大增438萬名用戶。

《路透社》報導指出，《魷魚遊戲》熱播，不僅是Netflix，連韓國成衣業者也跟著受惠。隨著萬聖節到來，綠色運動服以及粉紅色制服需求暴增。在知名南大門市場中，一套《魷魚遊戲》兒童運動服售價約為3萬韓元（約台幣710元）。當地攤商表示，求絡繹不絕，《魷魚遊戲》系列的運動服賣到供不應求。

還有韓國寵物食品業者也來蹭熱度，一間寵物飲食烹調工作室設計出《魷魚遊戲》相關造型的無麩質狗狗點心，有因戲劇翻紅的古早味點心「椪糖」以及劇中身穿粉紅色制服的遊戲人員等，並且開班授課，指導連續劇粉絲為毛小孩製作萬聖節點心。報導指出，在課程開班之後，十月份的課堂全數預約額滿。

▲《魷魚遊戲》在韓國掀起商機，不少民眾為自家寵物穿上劇中服裝。（圖／美聯社／達志影像）
▲《魷魚遊戲》在韓國掀起商機，不少民眾為自家寵物穿上劇中服裝。（圖／美聯社／達志影像）

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