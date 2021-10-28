《魷魚遊戲》成萬聖節主題　西方禁服裝、韓業者搶搭商機

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《泰唔士報》報導，愛爾蘭都柏林的城堡公園小學已經正式禁止學生打扮成劇中出現的角色。學校向家長說明，該劇「絕不適合年幼的學生」。根據報導指出，該校學生模仿劇中遊戲情節以及暴力行為的人數有所增加。
西班牙首都馬德里的一所小學發出通知，表示有學生模仿《魷魚遊戲》中的遊戲或行為，並以電視劇的暴力性為由，禁止未滿 16 歲的學生觀看，並囑咐父母叮囑子女，在即將到來的萬聖節，也要求學生不准扮裝成電視劇裡的模樣。
報導指出，家長們普遍支持校方立場，因為《魷魚遊戲》是描寫殘酷生存遊戲的電視劇，包含了兒童不宜的暴力場面。
美國紐約州三所小學也下達「魷魚遊戲服裝禁令」。校方向家長說明，「該劇的服裝有潛在暴力訊息，因此不符合學校的服裝指導方針。」不允許學生穿著該劇的服裝進入學校。
不過《魷魚遊戲》自9月17日在Netflix上首播，開播首月就成為Netflix最多人收看的連續劇集，讓Netflix大增438萬名用戶。
《路透社》報導指出，《魷魚遊戲》熱播，不僅是Netflix，連韓國成衣業者也跟著受惠。隨著萬聖節到來，綠色運動服以及粉紅色制服需求暴增。在知名南大門市場中，一套《魷魚遊戲》兒童運動服售價約為3萬韓元（約台幣710元）。當地攤商表示，求絡繹不絕，《魷魚遊戲》系列的運動服賣到供不應求。
還有韓國寵物食品業者也來蹭熱度，一間寵物飲食烹調工作室設計出《魷魚遊戲》相關造型的無麩質狗狗點心，有因戲劇翻紅的古早味點心「椪糖」以及劇中身穿粉紅色制服的遊戲人員等，並且開班授課，指導連續劇粉絲為毛小孩製作萬聖節點心。報導指出，在課程開班之後，十月份的課堂全數預約額滿。