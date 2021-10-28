國會對支出案仍分歧　拜登恐空手赴氣候峰會

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拜登明天將動身，先後前往義大利羅馬出席20國集團（G20）峰會和在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行的聯合國氣候會議。他希望將「重建美好未來法案」（Build Back Better Act）順利通過，作為美國在對抗全球暖化和其他問題方面領先世界的證據。因此格拉斯哥會議原本可為拜登提供機會，以展現美國應對氣候變遷的努力，並要求其他國家採取類似措施
不過拜登旨在遏止氣候變遷和擴大社會安全網的1.5兆至2兆美元支出計畫，今天仍陷在民主黨內的爭執泥淖中；而包括氣候相關措施在內的另一項1兆美元基礎建設法案，也面臨民主黨內分歧。
一位重要的民主黨籍議員點出，在拜登動身出訪之前，已無足夠時間敲定任何議題。
眾院民主黨黨團主席傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）在與議長裴洛西（Nancy Pelosi）會面後告訴記者：「我認為未來24到36小時內有望達成框架協議。」
但其他人都認為，今天似乎不可能達成協議。這些議員表示，諸如如何支出等基本問題依然存在。
今天稍早，白宮仍稱拜登這項標誌性支出計畫在明天以前獲得國會支持，具有「實際上的可能性」；但也承認，拜登也許會在沒有最終協議的情況下前往歐洲。
白宮發言人莎琪（Jen Psaki）告訴記者，「當然，總統希望能在達成協議的情況下展開行程」；然而她又說，世界各國領導人注意的是「總統在基礎建設和氣候方面的承諾」，而不是國會通過的內容。（譯者：陳怡君／核稿：張佑之）