CNN專訪蔡英文 法媒：這座島有自己的政府、貨幣和軍隊
▲美國《CNN》獨家專訪總統蔡英文，法媒《十字架日報》則分析台灣擁有自己的政府、貨幣與軍隊，但中國卻將台灣當作「等著和中國其他省份統一」的一部分。（圖／總統府提供）
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▲美國《CNN》獨家專訪總統蔡英文，法媒《十字架日報》則分析台灣擁有自己的政府、貨幣與軍隊，但中國卻將台灣當作「等著和中國其他省份統一」的一部分。（圖／總統府提供）
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-10-28 19:19:45
總統蔡英文本周二接受美媒《CNN》專訪引發全球關注，首度公開證實美國陸軍特種部隊在台，同時也強調有信心，若台海情勢出現變動，美方會出面保護台灣。中國官媒則痛批台灣政府此舉是「公開玩火」。對此，法媒《十字架日報》則引述《CNN》專訪，並分析指出台灣擁有自己的政府、貨幣與軍隊，但中國卻將台灣當作「等著和中國其他省份統一」的一部分。
總統蔡英文接受《CNN》專訪指出，來自北京的威脅每天都在增加，但她並沒有放棄改善與北京關係的可能，相信就算兩岸政治制度不同，仍然可以和平共處，此外也首度證實台灣有美軍協訓，法媒《十字架日報》（La Croix）以《台灣總統稱她對美國有信心能保護她的島嶼》（La présidente de Taïwan dit avoir « confiance » dans les États-Unis pour défendre son île）為題，大篇幅報導總統蔡英文接受《CNN》的專訪。 法媒引述蔡英文的說法，點出美中兩方因台灣在國際舞台上的角色而關係緊張，但有鑑於美國與台灣的長期關係，加上美國人民、國會與政府的支持，她對美方有信心，此外也報導美國陸軍特種部隊，協助訓練國軍最終目的在於提升台灣的自衛能力。《十字架日報》指出， ▲法媒《十字架日報》報導蔡英文接受CNN的專訪。（圖／翻攝自La Croix） 這座島嶼擁有自己的政府、貨幣和軍隊，但中國卻將台灣視為「等著和中國其他省份統一」的一塊地，而美國和中國隔空逐漸升溫的武力交火和軍事行動，更讓台灣這座有著2300萬居民的島嶼命運備受關注。
報導最後舉出，美國國務卿布林肯日前透過推特發表聲明，表示支持台灣參與聯合國體系（UN system），此舉就惹惱了中國；而美國總統拜登也對中國不斷派遣軍機在台灣海峽之舉表達關切「此舉威脅區域和平及穩定」，但也認為拜登政府會持續美方長年做法，小心翼翼的確保其對台灣的政策沒有改變。