咬死人比特犬終身監禁？竹縣家畜所提2條件可免「服刑」
新竹縣尖石鄉日前發生一起男子在酒後逗弄比特犬反遭咬死意外，新竹縣家畜疾病防治所獲報進行調查，勸飼主將其移至收容所，家畜所也因此安排開放民眾「有條件認養」，但若領養者不符合「有訓犬知識」和「飼養環境與空間」的要求，這隻比特犬不排除終生待在收容所「服刑」。
編輯中心／綜合報導
2021-10-28 19:27:06
在本（10）月初，一名男子因到朋友家飲酒後，在附近跟生性兇猛的比特犬逗弄玩耍，卻被咬傷大腿動脈而死亡。新竹縣家畜疾病防治獲報後，前往現場會勘、調查，認為該名飼主雖有鐵鍊拴住，但仍有傷人之虞，因此勸飼主將犬隻送至收容所，或出養到更適合的環境，避免類似事件再度發生。
竹縣家畜所表示，飼主在近日便帶著這隻比特犬服收容所安置，往後也將會為該犬隻尋找更適合的飼主。據了解，這隻比特犬今年5歲，已轉手過許多飼主，這名飼主也才剛接手6個月。
竹縣家畜所指出，由於比特券生性兇猛又曾咬死人，目前會先安置在大鐵籠內不會放風，並開放民眾「有條件認養」。竹縣家畜所說，認養的民眾需具有「訓犬知識與技術」，且「飼養環境、空間」也必須符合需求，家畜所會在評估後再做決定，但也不排除該犬可能可能會一直待在收容所，最壞的下場就是「終身監禁服刑」。（編輯：林莞茜）