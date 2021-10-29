新加坡詐騙案攀升　部長也曾接到詐騙電話

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台灣刑事局去年接獲新加坡警方請求協辦跨國詐騙案，循線追查到以44歲劉姓男子為首的假檢警詐騙機房及洗錢水房集團鎖定華人行騙。今年6至10月陸續在台中逮17嫌送辦。
刑事局今天召開破案記者會指出，星國警方先前接獲境內中國籍民眾報案說，詐騙集團以假檢警手法行騙，財損約新台幣238萬元。由於有其他華人接連受騙，星警調查發現詐騙集團IP位址在台灣，因此去年4月請求刑事局協助共同偵辦此跨國詐騙案。
新加坡近年詐騙案件層出不窮，其中不乏旅星台人受害。
星國警方統計，2020年共接獲1萬5651起詐騙案件通報，較2019年增加64%；去年詐騙案占新加坡整年犯罪案件數42%，前10大詐騙類型涉及的詐騙金額約新幣2億元（約新台幣42億元）。
據新加坡警察部隊8月發布的最新犯罪統計數據，今年1至6月共有1萬9444起犯罪案件通報，較去年同期增加了11.2%；這主要由於詐騙案件的增加。
數據顯示，今年上半年共有8403起詐騙案件，較去年同期上升16%。雖與去年相比，詐騙案件數成長率有所減緩，但仍是主要犯罪問題之一。
星警數據指出，今年上半年，前10大詐騙類型案件涉及的詐騙金額高達新幣1.68億元（約新台幣34.6億元）；相較之下，去年同期民眾遭詐騙的金額為新幣6350萬元。
警方表示，不法分子持續利用疫情向民眾詐騙，主要詐騙類型包括借貸、電商、投資及就業詐騙等。
近期新加坡常見的電話詐騙型態包括接到假裝是銀行或衛生部人員打來的電話。新加坡通訊及新聞部長楊莉明日前上節目時透露，最近曾接到一通詐騙電話，對方稱自己來自衛生部。
星國警方已採取許多打擊詐騙的做法，包括2019年6月成立反詐騙中心（Anti-Scam Centre），作為調查詐騙相關犯罪行為的核心單位，協助減少被害人的金錢損失。
星政府也於去年11月推出ScamShield手機應用程式供民眾下載使用。這款App透過比對已知的詐騙號碼清單，過濾打來的電話及收到的簡訊。
此外，在台星警方合作打擊犯罪方面，警政署自2019年首度於新加坡派駐警察聯絡官，隔年就展現偵破毒品、詐騙等跨國案件的合作成果。台星警方持續合作，除掌握新興詐騙類型，也針對跨境電信詐欺案件擴大偵辦，追查幕後犯罪集團及上游嫌犯。（編輯：馮昭）1101028