COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

城中城大火街舞比賽辦不辦？高市青年局允如期舉行

▲「2021雄爭舞鬥街舞大賽」原定於10月30日登場。（圖／翻攝自官網）
▲「2021雄爭舞鬥街舞大賽」原定於10月30日登場。（圖／翻攝自官網）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-10-28 20:44:32｜2021-10-28 21:03:34

由高市府主辦的「2021雄爭舞鬥街舞大賽」，國民黨高雄市議員陳若翠近日以城中城事件為由，要求高市府暫時停止舉辦，為此，高雄市23個學生社團則發表連署聲明要續辦，對此高雄市青年局表示，尊重學生自主決定、保障參賽者權益，週末街舞大賽順應青年意見如期舉行。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄日前發生城中城大火，議員陳若翠認為此時舉辦時機不恰當，建議「暫時」停止舉辦，引發許多學生陸續到議員臉書表達意見，儘管議員澄清並非要求完全停辦，但高雄市23學生熱舞社團仍具名發布連署聲明，呼籲陳其邁市長、青年局張以理局長、還有陳若翠議員要尊重學生參賽者的心聲，續辦「2021雄爭舞鬥街舞大賽」。

▲高雄23個學生熱舞社團連署聲明，希望「2021雄爭舞鬥街舞大賽」活動續辦。（圖／翻攝畫面）
▲高雄23個學生熱舞社團連署聲明，希望「2021雄爭舞鬥街舞大賽」活動續辦。（圖／翻攝畫面）
學生連署聲明指出，因為疫情延到現在的賽事大家也都沒有放棄，積極練習了很久，就是希望在登台時能展現最好的一面；城中城的事件我們也很哀傷，但這場比賽我們也期待很久，「我們不懂政治、不希望單純的街舞比賽被政治影響」，請市政府要傾聽年輕人的聲音，不要讓熱愛街舞的年輕人，因為大人們的政治因素，被迫犧牲期待以己久的舞台。

高雄市政府青年局今（28）晚表示，為確保參賽者權益，本年度全國最大街舞賽事「雄爭舞鬥」將於本週末，在中央公園如期舉行，面對各界正反不同看法，青年局考量延期恐排擠多數學生團體參與後續演出暨其他賽事機會，亦將對他縣市遠道參賽之團體與學生家長需變更交通、排休等安排產生不便，故仍決定維持於原定日期舉辦，青年局尊重學生自主決定，應理性看待賽事續辦的決定，盼各界能理性正面看待，一同為包含高雄在內，來自全國各地的年輕選手加油打氣。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀