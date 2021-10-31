居家防震／住老舊住商混合大樓該擔心嗎？其實有這些優點
近期高雄城中城大火，加上宜蘭又發生強震，天災、人禍頻傳讓不少民眾擔憂居住的社區是否安全。尤其是住在老舊住商混合大樓的住戶，特別關注安全問題。專家分析，若是要購置這樣類型大樓的話，得先注意屋況環境與鄰居狀況，並需了解管委會是否妥善運作；不過，其實這樣大樓還是有些優點，例如地點絕佳、實際使用面積大等等。
記者賴志昶／台北報導
2021-10-31 09:02:00
住商不動產企畫研究室資深經理徐佳馨指出，要住老舊的住商混合大樓，首先要注意鄰居，看走廊、樓梯間是否被其他住戶占用雜物，另也需注意其他人的用電、用火習慣；另外，電線最好是要自己換過，尤其是老舊延長線要定期要淘汰，而家裡有拜祖先者，更要注意神明廳的線路安全。
不過，居住在老舊住商混合大樓，仍是有其他好處。徐佳馨說明，住商混合大樓多數能夠做商業登記，且多數地點位於精華區，地點位置絕佳，對做生意或是要在自家開公司的住戶來說是很大利多；此外，老舊的住商大樓相對公設較少，甚至是沒有公設，因此實際使用面積比較大。
至於缺點部分，台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，最主要是人蛇雜處，出入口都混合在一起，有些區域的住商大樓又混雜套房、小型工作室，因此出入相當複雜，會給住戶的隱私或是治安帶來疑慮。
若從購屋者的角度，購置住商混合大樓需注意那些點？張旭嵐指出，民眾在初步看房時，要先注意屋況是否符合需求，另外也要看環境，注意逃生口是否有堆放雜物等等細節，另外，也要注意是否有管委會，如果有的話，也要了解它的管理能力到哪裡，是否能去執行消防檢查等問題，或是是否具有約束住戶的能力，若是住戶不受規範在樓梯間或是走廊堆放雜物，在逃生時就會引起問題。