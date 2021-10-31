居家防震／「防震宅」該怎麼選？4大撇步一定要學

宜蘭24日下午發生今年規模最大的6.5強震，引起各界關注「防震」相關議題。有購屋意願的民眾，究竟該怎麼挑選「防震宅」呢？專家提醒，首先最好要挑選921後的新大樓，接著要注意營造商與建商是否有名氣，並避免特殊結構的社區，最後是看房時注意梁柱上是否有大裂縫或傾斜，如此就能趨吉避凶。
記者賴志昶／台北報導
2021-10-31 09:01:00
住商不動產企畫研究室資深經理徐佳馨指出，民眾不能指望房子永遠不倒，但可以追求「小震不壞、中震可修、大震不倒」的原則；如果真的要挑「防震宅」的話，首先一定是考慮921大地震後的新大樓，因為921之後拿到建照的建築，都必須有一定抗震能力，但如果刻意強調為防震功效的新大樓，難免會反映在房價上。
徐佳馨說明，民眾若要選購防震功效的住宅，其次是要挑知名營造商與建商，在建築用料與工法上會比較有保障。此外，買房者應避免建築結構為特殊規劃的社區，例如整體社區的空照圖看起來是呈現L或T型，這樣建築支點只有一處較不耐震；而社區是U型者，整體建築建構也不平衡，因此也要特別注意。
最後，徐佳馨補充，民眾現場看房時，一定要先觀察房屋梁柱，看看上頭是否出現較大的X型或45度角的裂縫，另也需注意牆壁上是否有磁磚掉落，或是整體結構是否有所歪曲、傾斜，這些細節都能避免買到有結構危險的房子。