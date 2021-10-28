賣消金爆勞資糾紛　花旗銀洽詢勞動部意見

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金管會25日發函要求花旗銀行在本週內就相關契約條款是否符合憲法和相關勞動法令規定，請銀行法遵、法務以及律師出具相關意見，後續並須洽詢勞動法令主管機關意見後，和金管會以及員工、工會等利害關係人報告。
金管會銀行局副局長林志吉今天在例行記者會表示，據金管會了解，花旗銀已和勞動部相關單位開會討論，不過目前金管會尚未收到花旗正式來函說明會議結論。
有媒體關切，花旗表示簽訂此密約為國際通例，在台灣相關條款是否合法？林志吉回應，不管銀行是否認為是國際通例，金管會在意的是銀行作為是否和勞動主管機關法令和意見相符，一切都要符合本地法令。
另花旗工會和立委都呼籲金管會調閱花旗和個別買家簽訂的文件內容，林志吉說，現階段會先請銀行提供法遵單位出具的意見並洽詢勞動主管機關意見，若有必要，金管會將再行評估是否需檢視花旗和潛在買家間的相關約定。
林志吉並再次強調，員工為金融機構重要資產，銀行進行整併一定要和員工、工會充分溝通並有良性互動，若出現爭議，要主動洽詢勞動主管機關意見。
金管會已多次聲明，審查花旗併購案時，會把員工權益保障列為審查重點之一，也會和勞動主管機關共同督促銀行充分保障員工權益；金管會也已要求花旗針對勞資議題，應和工會、員工充分協商和溝通。
今天下午金管會主委黃天牧和全國金融業工會聯合總會（全金聯）進行年度例行性會談，全金聯表示，花旗員工權益為今天會談的重要議題之一。（編輯：趙蔚蘭）1101028