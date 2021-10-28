不信民眾黨支持度超越國民黨 柯文哲：爬越急就死越快
台北市長柯文哲今（28日）為台灣文化協會百年紀念走訪台中，晚間參加青年論壇時，被問及民眾黨支持度首次超越國民黨，直言「不可能！」柯文哲說，「再怎麼說，瘦死的駱駝比馬大」。他並舉韓國瑜為例「爬得快，掉得也快，不如慢慢上升」。關於是否參戰中二立委補選，副市長蔡炳坤代答指：「民眾黨不會為選舉而推人出來」。
記者顏幸如/綜合報導
2021-10-28 21:22:19
今年是台灣文化協會成立一百年，台北蔣渭水、台中林獻堂為創會代表性人物。台北市長柯文哲和副市長蔡炳坤今在台中市文化局安排下，走訪中央書局、霧峰林家、明台高中等地，分享台灣文化在中部發展的脈絡。
柯文哲被媒體問及中二選區立委補選，民眾黨態度為何，由兼任黨中央委員的台北市副市長蔡炳坤代答。蔡炳坤強調，民眾黨不會為了選舉而推人出來，也沒有特定立場，「任何一個黨派推人選都值得肯定，在地方擔任立委是件辛苦的工作，要給予祝福。」。
兩年後民眾黨會投入選戰嗎？蔡炳坤不把話說死：「就算不推人選一樣會關心，有時候不推人選，留有更大可能的合作空間。台灣民主政治發展至今，黨和黨之間除了競爭，還有合作空間，這才是比較好的。」
晚間柯文哲到東海藝術街參與文協百年青年論壇，與中部民眾黨員、青年學子對談，座間人士對台灣民意基金會日前公佈民調結果，民眾黨支持度17.6%，史上首次超越中國國民黨1.4%，暫時躍居台灣第2大黨，請教柯文哲心情，柯文哲卻說：「不可能超越啦！瘦死的駱駝比馬大，我知道（民眾黨滿意度）有上升但沒有那麼大。」
柯文哲說，他希望民眾黨紮實發展，不願見支持率急速上升，並說：「之前韓國瑜就是一個很好的例子，上升得很快，下來得很快，不如就慢慢上升。」