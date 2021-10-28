KOM十週年大戰登場　無懼疫情更增辦AR實境騎乘競賽

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去年大黑馬、在低溫中奪下國內冠軍的車手黃冠霖，本屆平常心面對挑戰，他表示，「東京奧運前擔任馮俊凱的陪練員，維持爬坡的實戰感；本次策略是在碧綠神木前緊跟主集團，目標是從大禹嶺到終點這段路程，能維持在時速15公里左右的速度，成績應該能不錯。」
台灣KOM常勝軍馮俊凱，本屆已是第8次參賽，但阿凱今年狀態起伏較大，全運會自由車公路和場地賽的霸業都中斷，他表次，「本次KOM會當成多日賽來調整，因為月底緊接著全國錦標賽，賽事密集也考驗我的續航力，是很好的挑戰。」
年初成立的Team Bryton Icefield車隊，成員吳之皓、蕭世鑫、盧紹軒、熊凱文和蘇宇銘在本屆KOM全員到齊，也是Bryton首度以全車隊型態挑戰KOM。其中登山好手、2019年台灣冠軍吳之皓強調，「最怕低溫又降雨，經歷上屆的經驗，本次會特別加強保暖和補給，盼能把冠軍搶回來。」
新手媽媽曾可妡本屆重返KOM賽場，盼能延續全運會優異的表現，繼2015年後再度挑戰本土后冠，她表示，「去年當媽媽後，更珍惜每一場比賽，雖然蠟燭兩頭燒，每天只睡四小時，但今年一連參加多場比賽，狀態維持的不錯，盼能在KOM繳出好成績。」
台灣自由車「最強素人」、43歲的范永奕已進化成「最強神人」，10屆台灣KOM都不缺席，已是此賽事最知名的人物。范永奕2018年經歷重大車禍，肩鎖骨關節碎裂、肋骨斷了4根、腿部韌帶撕裂，左手無名指開放式骨折，前後動了8次手術，但仍堅持每年參賽，「KOM已成為我生活的重心，每年都花了很多的時間訓練，但近年手術加上年紀已破40歲，身體狀況不若以往，但仍會抱持享受的心情，繼續比下去。」
2021臺灣自行車登山王挑戰賽(KOM)由交通部、觀光局、花蓮縣政府及南投縣政府指導，中華民國自行車騎士協會主辦，DT SWISS德傑公司、MERIDA美利達自行車、SHIMANO三司達、飛達龍720運動眼鏡、玉承國際開發JAW自行車衣、單車喜客、新萬仁千沛Centuple運動補給以及《BiCYCLE CLUB國際中文版》雜誌等企業贊助挑戰，被法國自行車專業雜誌Le Cycle評比為世界十大艱難挑戰之一，是條和環法大賽阿爾卑斯山賽段齊名的天堂路。
參賽選手明將從位於海平面的太平洋濱花蓮七星潭，經太魯閣高聳深邃的高山峽谷、絕美的碧綠神木，直達臺灣公路最高點合歡山的武嶺；選手將挑戰從海拔0公尺直上3,275公尺，全長105公里。
前80公里自18公里處正式放行點起，以平均8％的爬升率，穿越壯麗的太魯閣峽谷向上攀升。壓軸好戲則是從大禹嶺開始最後10公里、坡度17到27%的天堂路，高難度的挑戰結合令人讚嘆的沿途美景，成為本賽事的獨特魅力。
值得一提的是，今年在KOM邁入第十年同時，大會特別與知名線上實境騎乘平台「ROUVY」合作，將廣邀全球車友同步上線的AR實境騎乘競賽。此賽事將於10月30日星期六、台灣時間20:00開跑的全球同步線上實境賽，也成為KOM這項十年來已受到全球眾多業餘和頂級職業車手關注賽事10週年的另一個亮點！除了這場全球同步實境賽之外，另有三條前往武嶺最具代表性的路段，10/20~11/14將在ROUVY平台上將開放為期超過三週的2021 Taiwan KOM Challenge實境騎乘挑戰。