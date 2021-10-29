土耳其外長：準備宣布10大使不受歡迎人物

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「維也納外交關係公約」（Vienna Convention on Diplomatic Relations）第9條規定，駐在國得隨時不解釋，通知派遣國宣告使館館長或任何外交職員為不受歡迎人員，相關人員會被拒絕入境，並可予以遣返。
美國、德國、丹麥、芬蘭、法國、荷蘭、瑞典、加拿大、挪威和紐西蘭大使館18日發表聯合聲明，要求公正且快速解決卡瓦拉（Osman Kavala）案，並緊急釋放他。土耳其外交部隨即召見10國大使；艾爾段23日更表示，已經指示外交部長「務必立刻宣布」他們為「不受歡迎人物」。
外界認為，如果外交部照辦，將導致土耳其與這些國家關係出現嚴重裂痕。其中7國是北大西洋公約組織（NATO）盟邦；德、美同時也是土耳其兩個最大貿易夥伴。
64歲商人、慈善家卡瓦拉未經審判已被關押4年。他被控資助2013年全國各地示威抗議並且涉及2016年未遂政變。在最新審判持續期間，卡瓦拉還押候審，他否認有關指控。
在艾爾段以驅逐大使重砲回應後，10個大使館25日強調「繼續遵守『維也納外交關係公約』第41條」。
第41條條文規範相關人員「均負有尊重接受國法律規章之義務，此等人員並負有不干涉該國內政之義務」。
艾爾段同日指出，那些大使館「已經收回原來的指控」、「我相信這些大使在我國發表聲明時將會更加小心」，外界認為風波就此落幕。這使得卡夫索格魯昨天的談話格外引人注目。
土耳其「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，卡夫索格魯昨天還說：「我們總統的演說加深恐慌，其中一些使節開始打包行李。後來他們作出讓步。」他並表示，然後這些大使們開始相互指責，也有人批評助理。
他並說：「年輕外交官發表了聲明，我們也知道，他們有些人得到他們國家的批准，尤其美國大使就是得到他的國家批准。新聞報導說，聲明是（美國總統）拜登背地裡在搞鬼。根據我們掌握的情資，這不是真的。」
艾爾段週末將參加在義大利羅馬舉行的20國集團（G20）高峰會。眼看這起外交風波似乎沒有因為他姿態放軟而就此打住，他與有關國家元首屆時的互動格外令人矚目。（編輯：黃自強）1101028