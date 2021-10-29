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蔡英文接受CNN專訪　中國外交部、國台辦、國防部齊嗆

▲總統蔡英文接受美國CNN專訪的內容曝光後，立刻引來對岸激烈批評。資料照。（圖／總統府提供）
▲總統蔡英文接受美國CNN專訪的內容曝光後，立刻引來對岸激烈批評。資料照。（圖／總統府提供）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-10-29 06:06:49

美國《有線電視新聞網》(CNN)昨(28日)刊出蔡英文總統專訪內容，坦言來自北京的威脅日增，並首次證實有美軍在台協助訓練部隊，引發熱議。北京第一時間除了透過官媒痛批，官方機構如外交部、國台辦等也紛紛聲明，重申分裂國家沒有好下場，拿台灣民眾的血汗錢購買軍火，只會給人民利益帶來損害。

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綜合中媒報導，中國外交部發言人汪文斌28日在例行記者會被提問有關問題時，汪文斌回應道，一個中國原則是中美關係的政治基礎，在台灣問題上，美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，而不是自己單方面炮製的什麼東西，北京堅決反對美方同台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，反對美方干涉中國內政。

汪文斌又強調，美艦近來多次在台灣海峽大秀肌肉，挑釁攪局，向台獨勢力發出嚴重錯誤信號，威脅台海地區和平穩定，指出：「是誰在台灣問題上搞脅迫，國際社會看得很清楚，凡是數典忘祖、分裂國家的人從來沒有好下場」，最後又表示：「任何國家、任何人都不應低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力，否則必將再次遭到失敗」。

▲汪文斌21日於記者會上回應勃恩斯的相關言論。 （圖／翻攝自中國外交部）
▲汪文斌於記者會上回應蔡英文接受外媒專訪一事。資料照。（圖／翻攝自中國外交部）
除了汪文斌，中國國台辦也同樣跳腳，發言人馬曉光批評，民進黨當局上台以來，施政無能，民生哀怨，卻耽於製造族群矛盾，鉗制言論，欺騙民眾，分化台灣社會，大搞「綠色恐怖」，瘋狂打壓異已；並推進「去中國化」、「漸進台獨」，強行割裂台灣民眾與中華文化和中華民族的血肉聯繫，極大傷害了廣大台灣同胞的根本利益。

馬曉光並警告，民進黨當局「以武拒統」「倚美謀獨」，拿台灣民眾的血汗錢購買軍火，只會給台灣民眾利益帶來損害，帶來兵災。北京對台獨零容忍，打擊台獨分裂行徑亦不計成本，世界上只有一個中國，台灣是中國一部分，中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，台灣無權參加聯合國這一由主權國家組成的政府間國際組織，台獨分裂勢力企圖以「參與國際活動」謀獨也絕無可能。

▲（圖／翻攝自國台辦官網）
▲中國國台辦發言人馬曉光也針對蔡英文專訪內容、美軍在台協訓等事發出批評。資料照。（圖／翻攝自國台辦官網）
最後，針對台美之間的軍事合作，中國國防部發言人譚克非28日也表示，已向美方表達嚴重關切、提出嚴正交涉，要求美方必須就此向中方澄清，強調如果美方繼續抱守「以台制華」的幻想，企圖以「切香腸」的方式，實質性提升美台軍事聯繫，中方將堅決予以反制和回擊。

譚克非重申，祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現。任何仰人鼻息、挾洋自重，阻撓國家統一和民族復興的圖謀終將失敗。中國人民解放軍將採取一切必要措施，挫敗外部勢力干涉和台獨分裂行徑，堅決捍衛國家主權和領土完整。

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