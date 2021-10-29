蔡英文接受CNN專訪　中國外交部、國台辦、國防部齊嗆

我是廣告 請繼續往下閱讀
汪文斌又強調，美艦近來多次在台灣海峽大秀肌肉，挑釁攪局，向台獨勢力發出嚴重錯誤信號，威脅台海地區和平穩定，指出：「是誰在台灣問題上搞脅迫，國際社會看得很清楚，凡是數典忘祖、分裂國家的人從來沒有好下場」，最後又表示：「任何國家、任何人都不應低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力，否則必將再次遭到失敗」。
除了汪文斌，中國國台辦也同樣跳腳，發言人馬曉光批評，民進黨當局上台以來，施政無能，民生哀怨，卻耽於製造族群矛盾，鉗制言論，欺騙民眾，分化台灣社會，大搞「綠色恐怖」，瘋狂打壓異已；並推進「去中國化」、「漸進台獨」，強行割裂台灣民眾與中華文化和中華民族的血肉聯繫，極大傷害了廣大台灣同胞的根本利益。
馬曉光並警告，民進黨當局「以武拒統」「倚美謀獨」，拿台灣民眾的血汗錢購買軍火，只會給台灣民眾利益帶來損害，帶來兵災。北京對台獨零容忍，打擊台獨分裂行徑亦不計成本，世界上只有一個中國，台灣是中國一部分，中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，台灣無權參加聯合國這一由主權國家組成的政府間國際組織，台獨分裂勢力企圖以「參與國際活動」謀獨也絕無可能。
最後，針對台美之間的軍事合作，中國國防部發言人譚克非28日也表示，已向美方表達嚴重關切、提出嚴正交涉，要求美方必須就此向中方澄清，強調如果美方繼續抱守「以台制華」的幻想，企圖以「切香腸」的方式，實質性提升美台軍事聯繫，中方將堅決予以反制和回擊。
譚克非重申，祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現。任何仰人鼻息、挾洋自重，阻撓國家統一和民族復興的圖謀終將失敗。中國人民解放軍將採取一切必要措施，挫敗外部勢力干涉和台獨分裂行徑，堅決捍衛國家主權和領土完整。