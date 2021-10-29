民眾黨成第二大黨？柯文哲看似喜悅仍稱「民調參考就好」
根據台灣民意基金會日前公布的最新民調顯示，由台北市長柯文哲領銜成立並兼任黨主席的台灣民眾黨，政黨支持度超過國民黨，暫時躍升為第二大黨。雖然28日柯文哲在接受議員質詢時，對於民調一事僅表示「我覺得那個不準」、「當作參考啦」，不過根據北市府府內幕僚側面觀察，感覺得出柯文哲對於該份民調有感到些許振奮，不過由於過去多次歷經民調起伏，柯文哲仍僅將民調作為參考而已。
記者丁上程／台北報導
2021-10-29 13:20:02｜2021-10-29 13:20:50
柯文哲28日在議會接受質詢時，民進黨議員洪健益直言「我先恭喜你，你領導的民眾黨躍居全國第二大黨，支持度第二名，你開不開心？」柯文哲卻回答「我覺得那個（民調）不準，當作參考就好。」言談中透露柯文哲對於該民調所具有的機構效應有所質疑。而晚間參與民眾黨在台中舉辦的活動時，也再度被問到看法，柯文哲則直言「不可能！再怎麼說，瘦死的駱駝比馬大。」
不過根據市府幕僚的近身觀察，在該份民調公諸於世後，側面觀察柯文哲被問到該民調的相關問題時，雖然嘴上常講一些與民調無關的回應，但看得出有展露些許欣喜的表情。「或許對於市長來說，那份民調也起到一些振奮的效果。」該名人士表示，雖然在私下很少聽柯文哲提到該份民調，不過感覺得出來柯文哲是有些許喜悅的。
而話鋒一轉，不具名幕僚表示，柯文哲從2014年參政至今，歷經多次選戰與無數的民意調查，支持度從以前到現在一直都是有高有低，雖然能反應出部分民意，但也常因為是不同機構所做出來的民調，具有「機構效應」而導致民調失準。也因此對柯文哲來說，民調一向都是「僅供參考」。