民眾黨支持度首次超越國民黨 黨中央與地方基層兩樣情
根據台灣民意基金會日前公布的最新民調指出，台灣民眾黨以17.6%的支持率，小幅度超越國民黨的16.2%。而這也是台北市長柯文哲創立台灣民眾黨以來，第一次支持度超越國民黨，成為台灣第二大黨。不過對於該份民調，民眾黨地方人士與黨中央卻兩樣情，地方人士大為振奮，希望能乘勢劍指2022年地方縣市首長與議員選舉；不過黨中央則與柯文哲抱持類似態度，認為民調僅供參考，仍須要戒慎恐懼。
記者丁上程／台北報導
2021-10-29 13:20:10｜2021-10-29 13:21:32
據民眾黨地方人士指出，該份民調出爐後，讓地方支持者大感振奮，原因在於調查時間適逢基進黨立委陳柏惟罷免案前夕，藍綠雙方各自進行政治動員，甚至引發激烈相互交攻，讓民眾相當厭惡兩黨對壘，進而改支持對罷免陳柏惟立場中立的民眾黨。
至於是否一股作氣增加地方議員選舉提名席次？地方人士坦言，與在地民眾交流時，是有聽到不少支持者的勸進聲浪，但提名人數是否要隨之增加，恐怕還得多加觀望後續效應。
而黨中央的氛圍，則與黨主席柯文哲的態度較為一致。黨內人士指出，在該份民調公布後，雖然民眾黨的支持度躍升到第二，但實際上並未感受到黨中央因此有明顯的情緒波動。雖然各方的民調都可能反應出部分民意，但此時黨中央大多數人都維持「戒慎恐懼」的態度，黨內人士強調，民調起起伏伏都很正常，不會因此而影響黨內既定的步調，而是維持原有的方向繼續前進。
在民調出爐後，當天晚間民眾黨也在臉書上PO文，雖然引用台灣基金會民調，但內容刻意不提民眾黨躍升第二大黨一事，而是改稱「藍綠以外第三勢力政黨的支持度均呈現上漲趨勢」，並且呼籲藍綠在修憲議題上，著重於選制改選並且降低修憲門檻，除了讓藍綠以外有第三種聲音外，也能夠真正還政於民。字裡行間中也透露「不認第二大黨」、想成為「第三勢力領頭羊」的意味。