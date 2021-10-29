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「水行俠」傑森摩莫亞確診新冠肺炎　火速停工隔離

▲傑森摩莫亞驚傳確診。（圖／傑森摩莫亞IG）
▲傑森摩莫亞驚傳確診。（圖／傑森摩莫亞IG）

娛樂中心／綜合報導

2021-10-29 07:47:59｜2021-10-29 07:52:33

42歲美國男星傑森摩莫亞（Jason Momoa）正在英國趕拍DC英雄電影《水行俠》續集《水行俠與失落的王國》《Aquaman and The Lost Kingdom》，不料，昨（28日）傳出他確診新冠肺炎，目前緊急停工接受隔離，新片拍攝進度恐怕受影響。

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▲傑森摩莫亞確診新冠肺炎，接受隔離中。（圖／傑森摩莫亞IG）
▲傑森摩莫亞確診新冠肺炎，接受隔離中。（圖／傑森摩莫亞IG）
據外媒報導，傑森摩莫亞是在劇組進行新冠肺炎例行篩檢時，被驗出陽性反應，幸好症狀輕微，全劇組似乎也只有他中鏢，不過電影公司高層相當頭疼，因為男主角確診，擔心拍攝進度會延宕。

▲傑森摩莫亞以硬漢形象出演多部好萊塢大片。（圖／傑森摩莫亞IG）
▲傑森摩莫亞以硬漢形象出演多部好萊塢大片。（圖／傑森摩莫亞IG）
《水行俠與失落的王國》已經開拍4個月，劇組正在討論如何在確保全員健康的情況下，盡量不影響電影拍攝。《水行俠》續集由首集導演溫子仁執導，女主角「梅拉」安柏赫德（Amber Heard）、「海洋領主奧姆」派翠克威爾森（Patrick Wilson）等班底都會回鍋，預計於2022年12月上映。（編輯：楊穎軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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