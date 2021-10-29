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巷仔內／民眾黨成第二大黨？別被民調機構效應「養套殺」

▲對於特定機構公布的「第二名」民調，民眾黨內人士與支持者們，應當更戒慎恐懼看待，以免成為「養套殺」的對象。圖為去年台灣民眾黨黨員大會。（資料照／記者呂炯昌攝）
▲對於特定機構公布的「第二名」民調，民眾黨內人士與支持者們，應當更戒慎恐懼看待，以免成為「養套殺」的對象。圖為去年台灣民眾黨黨員大會。（資料照／記者呂炯昌攝）

記者丁上程／特稿

2021-10-29 13:20:18｜2021-10-29 13:22:30

台灣民意基金會日前公布最新民調顯示，由柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，以17.6%的支持率，小幅度超越國民黨的16.2%。而這也是民眾黨自創黨以來，第一次支持度超越國民黨。不過民眾黨以及其支持者也不要高興得太早，因為該份民調或多或少帶有特定的機構效應。

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所謂機構效應，指的是民意調查被利用作為政治攻防的工具。透過有預設立場的問卷題目，並在調查過程中選擇有利的抽樣母體，進而達到為特定政黨或政治人物背書、以及帶動輿論風向的效果。

▲根據台灣民意基金會的民調指出，台灣民眾黨從8月至10月，支持度提升了7.6%，漲跌幅度也是所有政黨中最大的。（圖／台灣民意基金會提供）
▲根據台灣民意基金會的民調指出，台灣民眾黨從8月至10月，支持度提升了7.6%，漲跌幅度也是所有政黨中最大的。（圖／台灣民意基金會提供）
至此，先思考一個簡單的問題：「超過百年歷史的國民黨，深耕基層如此之久，是否真的有可能在短期內，支持度就落後於成立剛滿兩週年的台灣民眾黨？」若答案為否，那我們多少可以論斷，該民調可能已經受到「機構效應」影響了。

台灣民意基金會一直以來都是政治光譜相對偏綠的組織之一，因此在民調呈現時，大家對於民進黨支持度第一的結果見怪不怪。反倒是民眾黨的支持度高於國民黨，會格外引人注目，進而帶動各界討論。支持度翻轉，表面上看似力捧民眾黨、打擊國民黨，但實質上則是所謂「養套殺」的戲碼。

「養套殺」一詞源於股市，具有大量資本的大戶會先在股票低點時大量收購，並透過持續加碼拉抬股價的方式，吸引資本較薄弱的散戶進場；而在股價持續上漲時，大戶則悄悄釋出股票，過程中透過各種資訊渲染，讓散戶以為有利可圖而持續入場；而當股票漲勢到頭時，大戶最後再大量以低價出清剩餘持股，同時釋放利空消息，讓股價無法翻身，未及時出場的散戶也淪為被套牢的命運。

而這份民調又何嘗不是如此？試想，若民眾黨參考該份民調，並且在各縣市提出相應數量的縣市首長及議員候選人，希望能在2022年選戰大獲全勝，坐實全台第二大黨之名。但最後因為該民調與實際情勢相差甚遠，錯估情勢下進而導致民眾黨全面性的敗選，反倒重挫了黨的聲勢與形象，甚至可能讓柯文哲2024年的總統夢就此破碎。

政黨聲勢究竟如何消長，恐怕不是一份民調就能論斷，往後若是再出現更多不同機構公布的民調，卻同樣出現「民眾黨排名第二」的結果，或許比較具有參考價值，進而影響各黨在2022選戰的佈局。只是民意如流水，局勢往往瞬息萬變。

▲柯文哲不信民眾黨支持度已超越國民黨，強調瘦死的駱駝比馬大。（圖／記者顏幸如攝。2021.10.28）
▲身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，表示不相信民眾黨支持度已超越國民黨，並強調「瘦死的駱駝比馬大。」（圖／記者顏幸如攝，2021.10.28）
「民調看看就好」，一直都是台灣民眾黨主席柯文哲的口頭禪之一。原因在於從2014年從政至今，柯文哲可以說是各家民調的熱門人物。民調的高高低低、真真假假，對於柯文哲來說，恐怕如人飲水、冷暖自知。

至於民眾黨，則是從中央到地方基層都要先認清「瘦死的駱駝比馬大」。黨成立至今僅只有兩年，要說支持度超過國民黨，即使不是機構效應，恐怕也只是短期行情。比起藍綠兩黨，民眾黨在基層實力上已經輸了一大截，若不腳踏實地深入基層，爭取民眾的支持，恐怕不需要有心人士來「養套殺」，恐怕會先在藍綠交戰之中逐漸喪失舞台。

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