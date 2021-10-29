巷仔內／民眾黨成第二大黨？別被民調機構效應「養套殺」

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至此，先思考一個簡單的問題：「超過百年歷史的國民黨，深耕基層如此之久，是否真的有可能在短期內，支持度就落後於成立剛滿兩週年的台灣民眾黨？」若答案為否，那我們多少可以論斷，該民調可能已經受到「機構效應」影響了。
台灣民意基金會一直以來都是政治光譜相對偏綠的組織之一，因此在民調呈現時，大家對於民進黨支持度第一的結果見怪不怪。反倒是民眾黨的支持度高於國民黨，會格外引人注目，進而帶動各界討論。支持度翻轉，表面上看似力捧民眾黨、打擊國民黨，但實質上則是所謂「養套殺」的戲碼。
「養套殺」一詞源於股市，具有大量資本的大戶會先在股票低點時大量收購，並透過持續加碼拉抬股價的方式，吸引資本較薄弱的散戶進場；而在股價持續上漲時，大戶則悄悄釋出股票，過程中透過各種資訊渲染，讓散戶以為有利可圖而持續入場；而當股票漲勢到頭時，大戶最後再大量以低價出清剩餘持股，同時釋放利空消息，讓股價無法翻身，未及時出場的散戶也淪為被套牢的命運。
而這份民調又何嘗不是如此？試想，若民眾黨參考該份民調，並且在各縣市提出相應數量的縣市首長及議員候選人，希望能在2022年選戰大獲全勝，坐實全台第二大黨之名。但最後因為該民調與實際情勢相差甚遠，錯估情勢下進而導致民眾黨全面性的敗選，反倒重挫了黨的聲勢與形象，甚至可能讓柯文哲2024年的總統夢就此破碎。
政黨聲勢究竟如何消長，恐怕不是一份民調就能論斷，往後若是再出現更多不同機構公布的民調，卻同樣出現「民眾黨排名第二」的結果，或許比較具有參考價值，進而影響各黨在2022選戰的佈局。只是民意如流水，局勢往往瞬息萬變。
「民調看看就好」，一直都是台灣民眾黨主席柯文哲的口頭禪之一。原因在於從2014年從政至今，柯文哲可以說是各家民調的熱門人物。民調的高高低低、真真假假，對於柯文哲來說，恐怕如人飲水、冷暖自知。
至於民眾黨，則是從中央到地方基層都要先認清「瘦死的駱駝比馬大」。黨成立至今僅只有兩年，要說支持度超過國民黨，即使不是機構效應，恐怕也只是短期行情。比起藍綠兩黨，民眾黨在基層實力上已經輸了一大截，若不腳踏實地深入基層，爭取民眾的支持，恐怕不需要有心人士來「養套殺」，恐怕會先在藍綠交戰之中逐漸喪失舞台。