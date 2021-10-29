周興哲加盟《比悲傷更悲傷的故事》宇宙 秀3秒落淚功力
周興哲（Eric）年末最催淚情歌《你不屬於我》，是NETFLIX《比悲傷更悲傷的故事》影集版片尾曲，由該片導演林孝謙親自填詞並執導音樂錄影帶，在昨（28）日釋出的MV花絮中，周興哲表示《你不屬於我》MV巧思設計成《比悲傷更悲傷的故事》影集版的番外篇，「拍攝前導演特別讓我們看了片段，所以拍攝MV時，非常有代入感，我哭得稀哩嘩拉的，相信大家看了也因劇情而感動！」
記者臺孝婷/綜合報導
2021-10-29 08:24:42
周興哲在《你不屬於我》MV中展現實力，達成3秒落淚神技，尤其導演有請周興哲依劇情表現出各種不同程度的哭法，有難過的、激昂的、揪心的各種哭戲，周興哲幾乎都是一次到位，讓導演林孝謙大讚：「哇，真的非常厲害，很會哭，從來沒想到周興哲這麼會表演！」周興哲則感謝林孝謙導演，「這劇情太扎心，演到感受媽媽要離去時，回想小時候母子的歡樂時光，卻來不及長大陪到她，一想到就so sad，淚流不止！」
周興哲近期人氣直線攀升，除飛青島與天王劉德華拍攝電影《危機航線》，也在陸綜《我們的歌》展現唱作才華，還受國際品牌「華倫天奴」（Valentino）之邀，出席年度大秀「再·詮釋」第二站北京的唯一表演嘉賓，私底下周興哲也積極健身，由個人教練指導他拉筋，他驚訝發現體態跟去年拍電影時的模樣大有改變，不但身形更挺拔、曲線也更好看，除了迷上拉筋之外，日前他更首度上了拳擊課，透過教練指導，他晚餐不吃澱粉，以6顆蛋、雞胸肉、牛排等交替食用，目前已瘦了2公斤，變得更精壯，連褲子都明顯變鬆。周興哲預計明年1月份返台，並將全心投入個人首部電影《我吃了那男孩一整年的早餐》。