陳喬恩捐私服做公益　網友搶登記：價格太佛心了

疫情無法群聚，不影響明星寒冬送暖，由時尚平台PopChill與勵馨基金會主辦的「百大名人衣櫥公益活動」，集結100位名人攜手捐助二手衣拍賣，27日開啟線上預約，近年多在中國發展居多的陳喬恩也響應活動，捐出主演偶像劇《壯志高飛》時所穿的格紋大衣，這件私服陪她飄洋過海，遠赴西班牙取景，只以平價3,000元拍賣，網友說這價格「太佛心了」，若是開放登記，應該會吸引一票粉絲搶著收藏！





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▲陳喬恩穿搭時尚，每次亮相的穿著都會吸引粉絲關注。（圖／翻攝陳喬恩IG）

▲陳喬恩捐出格紋大衣，拍賣價只要3,000元。（圖／PopChill提供）

每次戲服時尚穿搭都會引發模仿風潮，這次陳喬恩捐的格紋大衣，是大陸設計師劉清揚的自創品牌「CHICTOPIA」，配合她劇裡的作家角色，文青風範十足，陳喬恩說，「當初覺得這個活動蠻有趣的，而且也蠻有意義的，整理自己衣服的時候，覺得如果能讓這些衣物被再利用，是件讓人開心的事情。」這項100位名人串聯的公益二手拍，將售出50%將捐贈勵馨基金會，已在PopChill網站預約登記（https://www.popchill.com/open/100）。





其實，陳喬恩捐衣做公益，已經是長年獻愛心，有大陸網友在網路爆料，購買過陳喬恩做公益捐贈的衣服，即使有偶像加持，沒有翻漲價格，反而還消耗了很多人力做客服，送了一堆簽名照，讓她非常驚喜！



