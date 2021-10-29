COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

李問投書外媒　籲國際重視台灣海峽環境保育

▲民進黨連江縣黨部主委李問投書外媒，呼籲國際重視台灣海峽的環境保育。（圖／記者黃宣尹攝）
▲民進黨連江縣黨部主委李問投書外媒，呼籲國際重視台灣海峽的環境保育。（圖／記者黃宣尹攝）

記者黃宣尹／台北報導

2021-10-29 09:36:25

民進黨連江縣黨部主委李問28日以英文投書國際媒體《外交家雜誌》（The Diplomat），聚焦於近年馬祖環境遭破壞情形。除了討論中國越界捕魚及抽砂船破壞生態，也描述保育類動物「神話之鳥」在馬祖「棄巢」離開的悲劇，呼籲國際重視台灣海峽的環境保育。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李問文中表示，8、9月份馬祖海域出現數百艘使用綠色集魚燈的漁船，被戲稱為「馬祖極光」。他引述海巡署資料指出，中國小卷船使用綠光，而國內漁船產業規模較小，使用白色及黃色燈光為主，集魚燈本身雖然不違法，但是過量使用，將影響海洋生物作息甚至衝擊生物繁衍。馬祖海域長期受到過量捕撈行為影響，已經嚴重衝擊馬祖漁獲量。各國都應加強對於燈火漁業的管制法規，包括中國也應訂立更嚴格規範保護海洋環境。

李問在文中也引述《商業周刊》報導指出，馬祖保育類動物「黑嘴端鳳頭燕鷗」，已經連續2年在馬祖發生「棄巢」情形，甚至留下未孵出的蛋。根據研究人員分析，原因是因為不斷出現中國大陸越界捕魚、抽砂船、綠光漁船等侵擾，而當地魚類持續減少也影響到燕鷗生存。黑嘴端鳳頭燕鷗被稱「神話之鳥」，是因為曾經一度被認為已經絕種多年，卻在2000年在馬祖列島重新現身。各界投入保育20年，卻因為生態破壞而離開馬祖，令人惋惜。

李問表示，為了保護海洋環境，立法院去年已經通過增加抽砂船罰金和坐牢刑期，台灣必須以完善的法制制度保護環境，同時避免意外提升緊張關係。然而，當破壞環境的來源來自境外，又不斷「溢出」越過海洋邊界，海巡署等執法單位面臨非常嚴峻的挑戰，邊境上的馬祖環境保育困難重重，中國如果未能負責任的制定環境管制法規，後果將是持續破壞生態，不分政治疆界。

李問指出，光害問題已經影響到馬祖觀光產業，包括五月觀賞「藍眼淚」季節時，雖然是中國禁漁期，仍然有部分漁船靠近馬祖海域「偷跑」使用集漁燈。另外，馬祖近年來爭取大坵島成為「國際暗空公園」，以減少光害並推廣觀星活動。「暗空公園」的計畫，不僅有機會提升馬祖國際能見度，更以永續發展為理念，提出不同於傳統模式的理念，然而，光害問題將影響到暗空公園國際認證。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀