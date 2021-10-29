李問投書外媒　籲國際重視台灣海峽環境保育

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李問在文中也引述《商業周刊》報導指出，馬祖保育類動物「黑嘴端鳳頭燕鷗」，已經連續2年在馬祖發生「棄巢」情形，甚至留下未孵出的蛋。根據研究人員分析，原因是因為不斷出現中國大陸越界捕魚、抽砂船、綠光漁船等侵擾，而當地魚類持續減少也影響到燕鷗生存。黑嘴端鳳頭燕鷗被稱「神話之鳥」，是因為曾經一度被認為已經絕種多年，卻在2000年在馬祖列島重新現身。各界投入保育20年，卻因為生態破壞而離開馬祖，令人惋惜。
李問表示，為了保護海洋環境，立法院去年已經通過增加抽砂船罰金和坐牢刑期，台灣必須以完善的法制制度保護環境，同時避免意外提升緊張關係。然而，當破壞環境的來源來自境外，又不斷「溢出」越過海洋邊界，海巡署等執法單位面臨非常嚴峻的挑戰，邊境上的馬祖環境保育困難重重，中國如果未能負責任的制定環境管制法規，後果將是持續破壞生態，不分政治疆界。
李問指出，光害問題已經影響到馬祖觀光產業，包括五月觀賞「藍眼淚」季節時，雖然是中國禁漁期，仍然有部分漁船靠近馬祖海域「偷跑」使用集漁燈。另外，馬祖近年來爭取大坵島成為「國際暗空公園」，以減少光害並推廣觀星活動。「暗空公園」的計畫，不僅有機會提升馬祖國際能見度，更以永續發展為理念，提出不同於傳統模式的理念，然而，光害問題將影響到暗空公園國際認證。