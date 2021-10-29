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男子遊歐失聯！家人接詭異來電　求助遭告知「查無此人」

▲屏東一名豬肉販郭姓男子，在9月26日從桃園機場飛往阿爾巴尼亞，郭男弟弟在10月初接到一通未顯示來電，告知郭男在阿爾巴尼亞海關攔查後，至今音訊全無。（示意圖，非當事照片／NOWnews資料畫面）
▲屏東一名豬肉販郭姓男子，在9月26日從桃園機場飛往阿爾巴尼亞，郭男弟弟在10月初接到一通未顯示來電，告知郭男在阿爾巴尼亞海關攔查後，至今音訊全無。（示意圖，非當事照片／NOWnews資料畫面）

編輯中心/綜合報導

2021-10-29 09:38:44｜2021-10-29 09:40:25

屏東一名豬肉販郭姓男子，年約42歲，在9月26日從桃園機場飛往阿爾巴尼亞，郭男弟弟在10月初接到一通未顯示來電，告知郭男在阿爾巴尼亞海關攔查後，至今音訊全無，疑似失蹤，家人求助外交部，透過義大利辦事處尋找郭男，得到的答案竟然是「查無此人」，目前外交部仍在協助調查中。

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根據《蘋果新聞網》報導，郭男弟弟表示，哥哥上個月前往飛往阿爾巴尼亞旅遊，在10月接到一名自稱哥哥的友人撥打未顯示來電，告知郭男在阿爾巴尼亞機場入關前，疑因行李問題被當地海關攔查後，迄今音訊全無。

郭男弟弟說，自己也去查證出境的桃園辦事處，到派出所報案找人，直到現在郭男的相關音訊仍無消無息，再加上阿爾巴尼亞，和台灣不是邦交國，沒有台灣辦事處，只能交由義大利辦事處協尋。

郭男弟弟指出，義大利辦事處也一直找不到哥哥的下落，以郭姓男子的英文拼寫，卻發現「卻是查無此人」，目前研判可能是涉及電信詐騙，家屬希望就算郭男真的犯罪，也先把人找到，後續再面對司法問題。

外交部呼籲，民眾出國旅行，應向親友交待行蹤資訊，建議出國前至外交部領務局「旅外國人動態網頁」登錄國外聯絡資料；旅外期間如有急難救助等需求，也可撥打「旅外國人急難救助全球免付費專線」800-0885-0885尋求協助。（編輯：孫唯容）

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