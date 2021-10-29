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臉書改名Meta　達人：元宇宙短時間難實現！功能得先進化

▲臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）。（圖／美聯社／達志影像）
▲臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）。（圖／美聯社／達志影像）

記者劉雅文、蕭涵云／台北報導

2021-10-29 11:06:40

台灣時間今（29）日凌晨的Facebook Connect大會上，臉書執行長 Mark Zuckerberg（祖克柏） 分享發展社群科技的願景「元宇宙」，並且將品牌重新更名為「Meta」，希望全新品牌名稱整合旗下家族應用程式與科技。不過3C達人廖阿輝接受《NOWnews》電訪認為，雖樂觀其成但短時間內難實現，他更開玩笑表示：「改不改名其實無所謂，功能要更精進比較實際！」

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針對臉書提出的Meta元宇宙概念，3C達人廖阿輝指出，臉書此次改名重點放在轉型成元宇宙是樂觀其成，但要在五年、十年內實現有限制，畢竟元宇宙概念若實現，是對網際網路應用非常大的改變。不過他也坦言臉書的確是較有可能使此概念成型的公司。

廖阿輝認為，光資料永續儲存目前是做不到，好奇短時間內是否有任何廠商做得到？「錢都準備好了，若產品真正實現就會馬上買。」他更開玩笑說：「改不改名其實無所謂，功能要更精進比較實際！」

廖阿輝提醒，臉書當初為了建立虛擬社群平台，2014年收購了虛擬實境裝置業者Oculus VR，但目前看起來卻沒有太大改變。改名是行銷或宣傳都沒關係，但更建議應該關注臉書接下來的策略公布和經營走向。

臉書今天宣布，未來Facebook、Instagram 、WhatsApp 是產品品牌，Metaverse 與現今線上社群體驗的混合體相似，並擴展至 3D 立體空間或投影在現實世界中。即便與親友分隔兩地，仍可共享沉浸式體驗，一起實現在實體世界中無法成真的可能性。這將是社群科技全新的進化與演變，更將引領 Meta 開創嶄新篇章。

這次Facebook Connect 年度大會邀請 AR（擴增實境）與 VR（虛擬實境）開發者、內容創作者、市場行銷人員齊聚一堂，共同慶祝整體產業的蓬勃成長。今年的主題聚焦於未來10年在Metaverse中的多元體驗，涵蓋社群交流、娛樂、遊戲、健身、工作、教育與商業發展等。同時也強調，將推出多項工具為Metaverse共同創作，包含在Quest 2啟用新一代 MR（混合實境）體驗的Presence平台，並將投入1.5億美金培訓下個世代的創作者。

據了解，Facebook 的股票代碼將從 FB 更改為 MVRS，自今年12月生效，自第四季度起 App、Reality Labs 將各自獨立財報，公司結構不會改變。

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